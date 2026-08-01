Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić kritikovala je opoziciju zbog, kako je navela, ekonomskih mera koje promoviše, ocenjujući da bi one dovele do smanjenja plata, nestabilnosti kursa dinara i pogoršanja životnog standarda građana.

Reagujući na predstavljanje programa opozicije, Brnabić je na društvenoj mreži Iks poručila da građani imaju priliku da vide, kako je navela, prave namere političkih protivnika vlasti.

- Danas smo videli još jednu okosnicu plana i programa "studentske" liste. Pored svake vrste mržnje i podela, napada na porodice, danas smo čuli i ekonomske mere – smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost. Sve isto kao pre 2012. godine, sa istim ljudima, kao što je Šoškić - napisala je Brnabić.

Ona je istakla da, sa druge strane, politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića podrazumeva očuvanje stabilnog kursa dinara, rast plata i nastavak ekonomskog razvoja.

- Naspram toga stoji politika Aleksandra Vučića – stabilan kurs, predvidljivost, dalji rast plata, vera u svoj narod i državu i naše kapacitete da budemo konkurentni. Lak izbor. Nema filozofije - poručila je Brnabić.

Predsednica parlamenta podsetila je i na period pre 2012. godine, ocenjujući da su tadašnju ekonomsku politiku obeležili visoka nezaposlenost, slabljenje dinara i pad životnog standarda građana.