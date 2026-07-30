Ana Brnabić podelila je na svom TikTok profilu video iz Gorobilja, u kojem predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o realizaciji važnog projekta i ističe da je upravo ona bila jedna od ključnih osoba koja ga je iznela do kraja.

U obraćanju okupljenima, Vučić je naglasio da finansijska sredstva nisu predstavljala najveći izazov, već da je bilo potrebno mnogo vremena, upornosti i rada kako bi projekat bio završen.

- Hoću da se zahvalim i Ani Brnabić koja je ovo gurala od početka do kraja. Mi smo novac s lakoćom obezbedili, sve drugo bilo je mnogo teže. Bilo je potrebno mnogo vremena i upornosti. Čestitam ti i hvala još jednom - rekao je Vučić.

Snimak je Ana Brnabić objavila na svom zvaničnom TikTok nalogu, gde je za kratko vreme privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža.