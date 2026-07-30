Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je "šokirana" podacima koje je objavio lider "Srpskih suverenista" Vukša Dragović, a prema kojima su, kako navodi, nevladine organizacije u Srbiji od 2021. do 2025. godine iz inostranstva primile ukupno 1,3 milijarde evra.

Gostujući na Informer TV, Brnabić je rekla da je taj podatak zatekao i da ne može da razume zbog čega je, kako je navela, u Srbiju ušao toliki novac namenjen finansiranju nevladinog sektora.

"Šokirana sam ovim podatkom"

- Upravo sam se vratila sa Kablara i imala prelep dan, dok nisam videla ovu informaciju. Nisam imala pojma da je od 2021. godine do danas u Srbiju ušlo 1,3 milijarde evra samo za finansiranje NVO. Nemam ništa protiv nevladinih organizacija, ne želim nikoga da optužujem niti targetiram, ali ne mogu da razumem kako je moguće da u jednu zemlju uđe toliki novac i zbog čega. Ovo su neverovatne stvari - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da smatra da je razlog, kako tvrdi, vođenje suverene i nezavisne politike Srbije.

- Ovo je isključivo zbog toga što predsednik Aleksandar Vučić vodi suverenu i nezavisnu politiku, koja nije poslušnička politika. Ja sam šokirana ovim podatkom - poručila je Brnabić.

Dragović: Od NBS smo tražili odgovore na tri pitanja

Podsetimo, lider "Srpskih suverenista" Vukša Dragović prethodno je objavio da je od Narodne banke Srbije zatražio podatke o deviznim prilivima za udruženja građana i fondacije registrovane u Srbiji.

Kako je naveo, postavljena su tri pitanja:

koliki je ukupan devizni priliv prema udruženjima građana i fondacijama od 2021. do 2025. godine;

koja su udruženja i fondacije sa najvećim prilivima;

iz kojih država dolazi najveći deo novca namenjen nevladinim organizacijama.

Dragović je takođe izjavio da su, prema podacima koje je objavio, najveći prilivi zabeleženi tokom 2024. godine.