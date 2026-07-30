Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao novoizgrađeni stakleni vidikovac na Kablaru, gde je razgovarao sa građanima koji su došli da ga pozdrave i obiđu novu turističku atrakciju.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se kada mu je prišla starija meštanka, koja je želela da mu se zahvali, ali i da iznese jedan predlog predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić.

"Ti si jedini predsednik koji ovo zaslužuje"

Nakon što je Vučić pozdravio okupljene rečima:

- Dobar dan, kako ste, drago mi je da vas vidim! - starija žena mu je odmah prišla.

- Ti si jedini predsednik koji zaslužuje mnogo - rekla mu je.

Vučić joj se zahvalio i upitao kako joj se dopada novi vidikovac.

- Super, ovo je za ove Kablarce i za ovaj narod kao Beograd na vodi. Ovaj put i ovo što ste uradili posle toliko godina... - odgovorila je ona.

Predsednik je poručio da smatra da ima još mnogo posla i da razvoj tog kraja treba da se nastavi.

Obratila se Ani Brnabić

Međutim, baka je potom pogledala ka Ani Brnabić i iznela konkretnu želju.

- Moram nešto da kažem Ani. Fali bazen u Ovčar Banji na otvorenom. Imate potencijal, to je društvena imovina, topla voda, tu bi se cela Zapadna Srbija sjatila. To u tebe gledam - rekla je uz osmeh.

Okupljeni su se nasmejali, a Vučić je pogledao ka Ani Brnabić i uz osmeh izgovorio samo dve reči:

- Reši, Ana!

Njegova kratka reakcija izazvala je smeh prisutnih i ubrzo je postala jedan od najkomentarisanijih trenutaka sa današnje posete Kablaru.