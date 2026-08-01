Odmah iza Sombora su, po visokim vrednostima na temperaturnoj skali, Beograd, Novi Sad, Kikinda i Zrenjanin sa 37 stepeni.

Na Paliću, u Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu izmereno je za stepen manje - 36 stepeni.

Slede Kragujevac, Smederevska palanka, Veliko Gradište i Vranje sa 35 stepeni, a najsvežije je, pored Kopanika, na Crnom Vrhu (26 stepeni) na Zlatiboru (27 stepen) i u Sjenici (28 stepeni).

RHMZ je objavio upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije tokom kojeg će maksimalna temperatura biti od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40.

Crveni meteolarm na snazi je za tri oblasti u Srbiji - Bačka, Banat i pmoravlje, a za ostali deo Srbije proglašen je narandžasti meteolarm.

Crveni alarm označava da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i budu veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Savet RHMZ je da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu očekuju se tropske noći.

Sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se i u narednom periodu usled čega je izdato upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas, prenosi Tanjug.