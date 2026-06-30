Njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Salonsko tlo pod nogama

Ono što je za Dejana Šoškića, nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije, „politički ciklus“, za današnju srpsku vlast je briga o ljudima kao apsolutni prioritet rada aktuelne Vlade Srbije.

To je suština konceptualnog razilaženja u političkim stavovima s njim i njemu sličnim. Jer, dok ste svi vi današnji ostrašćeni kritičari sa važnih funkcija na kojima ste zarađivali i zarađujete pristojne plate, zadubljeni u evropske statistike tumačili „evropske vetrove“, narod vam je gladan ispred fabričkih kapija sa katancima čekao.

Zato Šoškiću, kako navodi gostujući po emisijama, mere pomoći građanima deluju kao „politička propaganda“, „politička demagogija“ i slično.

E, da nam je bilo takve „demagogije“ pre 2012. pa do sada ne bismo morali da trpimo šta smo sve pretrpeli u poslednjoj deceniji reformišući zemlju da otklonimo posledice vaših salonskih razmišljanja.

Jer, dok Šoškić i njemu slični tumače ustavne i zakonske nadležnosti srpskih institucija, one za to vreme isplaćuju novac pomoći svojim građanima, jer tome služe.

Dok ste vi na jedno oko gledali evropske statistike, građani Srbije primali su plate od prosečnih 330 evra, penzioneri su primali 200 evra, a 2008. u budžetu nije bilo novca ni za penzije. Taj „teški institucionalni ambijent“ kako ga naziva Šoškić, danas je težak samo onima koji ne razumeju kome je pomoć potrebna, koji ne razumeju da se socijalno odgovorna država ne takmiči sa statistikom, nego se takmiči sa inflacijom da je njeni građani ne bi osetili.

Da li je nešto od teorije koju nam prosipa profesor Šoškić primenjeno u godinama kada je svaka kriza ekonomski potpuno devastirala srpske javne finansije, kada nije bilo nijednog investitora zainteresovanog za ulaganja, za otvaranje radnih mesta kojih je izgubljeno čak više od 500.000 i kada smo dostigli neslavne rekorde od 25,9 odsto nivoa nezaposlenosti.

Jel to taj društveni ambijent koji opet priželjkuju ti „stručnjaci“?

Bez imalo srama Šoškić navodi da Srbija sporije raste od zemalja CIE, bez imalo srama prećutkuje najnovije podatke da je Srbija u prvom kvartalu ove godine četvrta najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa privrednim rastom od 3,2 odsto. Uz to, nivo javnog duga iznosi 43,7 odsto BDP-a, dok je prosek zaduženosti evrozone 88-89 procenata, ali Šoškić manipulativno iznosi apsolutne brojeve koji su sa BDP-om od nekadašnjih 33 milijarde evra i današnjim koji premašuje 90 milijardi evra, apsolutno neuporedivi. Osim ako niste maliciozni salonski stručnjak…

Kaže Šoškić i da su u Srbiji zapostavljeni zdravstvo, prosveta, kultura, nauka… pa ko ih je zapostavio? Jel oni postoje od 2012?

A o tome, kako Srbija, od 2012. „suštinski ekonomski nazaduje“, kako kaže Šoškić neka bolje govori zvanična statistika. Ili mu sada to ne odgovara pa je možda nepristojno da mu drmamo teorijski kavez u kome se udubno ljuljuška.

E, pa, zvanični podaci kažu da je Srbija danas, uprkos svima vama, stabilna zemlja, sa stabilnim javnim finansijama, koja ima dovoljno ekonomske snage da redovno podiže penzije i plate, da isplaćuje novac kroz pakete pomoći namenjene najugroženijima, da prepoznajemo delove gde smo ranjivi i za njih odvoji dovoljno novca. Odgovorna vlast ne pušta građane u problemu da se muče.

Dok ste im vi, teoretišući, pružili prazan budžet u kome nije bilo novca ni za isplatu penzija, danas odgovorno upravljanje javnim finansijama kao rezultat ima 560 milijardi dinara na računu u ovom trenutku, podršku i uvažavanje međunarodnih finansijskih organizacija i konačnu potvrdu dobro sprovedenih reformi kroz dobijanje kreditnog investicionog rejtinga, kao prva zemlja u regionu, i sa oborenim rekordom u privlačenju stranih direktnih investicija sa više od pet milijardi evra u jednoj godini.

To nam je u protekloj deceniji donelo pola miliona novih radnih mesta, rast životnog standarda građana čija je plata prvi put u istoriji u decembru prošle godine premašila 1.000 evra, konstantan rast penzija koje su se približile proseku od 500 evra, kompletan razvoj zemlje kroz razvoj infrastrukture u koju danas investitori nastavljaju da dolaze.

Tako nekako izgleda to naše „ekonomsko nazadovanje“. Onaj vaš „napredak“, da Vam kažem, nam nešto nije prijao. Bili smo većinom gladni, nezaposleni i željni porodice u inostranstvu. To vam je slika Srbije koju pamtimo sa Vama i Vama sličnima.

Ovu „mučnu“ sliku zemlje danas gde životni standard raste, gde konstantno rastu plate, penzije, a država vodi računa o svojim građanima i pomaže svim kategorijama kojima je to neophodno, gde prvi put u istoriji organizujemo višemilionski događaj kome će prisustvovati predstavnici 140 zemalja i međunarodnih organizacija, gde će nam taj Ekspo doneti nove izvore rasta kroz dalji rast kapitalnih ulaganja… ostavićemo vam još malo da na miru salonski svarite.

Jer, papiri su jedno, a kada vaša noga kroči na tlo razvijene Sbije u kojoj narod nije finansijski ponižen jer ima državu na koju može da računa, nešto sasvim drugo… Hod po salonskom tepihu i razumevanje potreba građana Srbije prosto nisu na istoj trasi jedne odgovorne politike.

Mi smo napolju sa građanima, zato ih toliko bolje razumemo od Vas", napisao je ministar Mali.