Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je opoziciona lista za predstojeće parlamentarne izbore "tragikomična", navodeći da na njoj ne vidi ni mladost ni novu energiju.

Gostujući na TV Informer, posebno se osvrnuo na bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića.

– Dovoljno je samo da zamislite neke od njih kako bi zastupali interese građana, od Zlatka Kokanovića, Jova Bakića, gospođe Fric, gospodina Toškovića, pa do "velikog" eksperta Dejana Šoškića. Valjda bi ponovo došao da nam uništi vrednost dinara kao što je to činio i ranije – rekao je Vučić.

Vučić podsetio na period od 2010. do 2012.

Komentarišući mandat Dejana Šoškića na čelu Narodne banke Srbije od jula 2010. do avgusta 2012. godine, Vučić je naveo da je taj period bio obeležen nestabilnim kursom dinara, visokom inflacijom i padom kupovne moći građana.

Prema podacima iz tog perioda, evro je sa oko 104 dinara porastao na više od 118 dinara, što je uticalo na povećanje rata kredita indeksiranih u evrima.

Vučić je istakao da je situacija danas drugačija, navodeći da je kurs dinara stabilan, dok je, prema zvaničnim podacima, međugodišnja inflacija u junu 2026. godine iznosila 2,7 odsto.

O deviznim rezervama i ekonomiji

Govoreći o ekonomskim pokazateljima, predsednik je rekao da Srbija danas raspolaže visokim deviznim rezervama i da je finansijski sistem stabilan.

Dodao je da država ima dovoljno sredstava za nove mere pomoći građanima, uključujući penzionere, porodice sa decom i socijalno ugrožene.

Najavio je i da će pomoć penzionerima biti isplaćena do 15. septembra.

Kampanju vodi kao građanin

Vučić je rekao da će predstojeću izbornu kampanju voditi kao građanin, bez korišćenja državnih resursa i funkcije predsednika.

Kako je naveo, smatra da je to važna razlika u odnosu na ranije političke prakse.