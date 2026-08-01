Rada Manojlović vredno odrađuje letnju sezonu na primorju, a sada je otkrila da ju je umor sustigao.

Ipak, kako je istakla, navikla je na tempo koji leto i sezona donose, te se ne žali.

- Osećam se razluđeno, što bi rekao naš narod. Kad duva vetar, lete mi misli, ne mogu da se koncentrišem. Stigla sam rano ujutru u Crnu Goru sa jedne svirke. Nama je sada sezona, radimo non-stop – rekla je Rada, pa otkrila da je ipak našla vreme i za sebe:

- Uspela sam dva sata da budem na plaži, udarilo me je sunce, sad mi se malo spava, ali dobro sam. Nisam navikla na sunce, jer me sunce ne viđa pošto mnogo radim. Sad samo čekam da uđem u klub, uključim ono moje dugme i budem ona Rada koju ljudi očekuju. Inače, krevet plače za mnom – kroz smeh je priznala Rada Manojlović.

Alo/Grand

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