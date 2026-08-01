Iako je automobil bio parkiran na mestu koje nije predviđeno za to, prolaznike je više od samog prekršaja zainteresovala cedulja koju je vozačica ostavila ispod brisača.

Na njoj je napisala:

„Otišla sam da uživam. Bila sam pod stresom. Zovite me ako smetam.“

Uz poruku je ostavila i broj telefona, a na kraju nacrtala malo srce.

Fotografija je ubrzo osvanula na Instagram stranici „Podgorički vremeplov“, gde je izazvala lavinu reakcija. Mnogi su ocenili da je vozačica pokazala odgovornost jer je ostavila kontakt i bila spremna da pomeri vozilo ukoliko nekome zaista smeta.

„Gospođetina“, „Srce je presudilo“, „Ne dirajte legendu“, „Poštenije od većine“ i „Bar nije pobegla od odgovornosti“ samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Ipak, bilo je i onih koji su podsetili da simpatična poruka ne menja činjenicu da je reč o saobraćajnom prekršaju. Istakli su da nepropisno parkirana vozila mogu ugroziti bezbednost pešaka, otežati prolaz hitnim službama, izazvati saobraćajne gužve ili oštetiti javnu infrastrukturu.

U Herceg Novom je ovaj problem posebno izražen tokom letnje turističke sezone. Uske ulice, veliki broj vozila i nedostatak parking mesta često dovode do prekršaja, zbog čega gradske službe redovno kontrolišu parkiranje.

Za neplaćen parking u zonama izdaje se dnevna karta, dok se za parkiranje na trotoarima, pešačkim prelazima ili mestima rezervisanim za osobe sa invaliditetom izriču znatno veće kazne. U težim slučajevima vozila odnosi pauk, a za višestruke prekršaje mogu se koristiti i blokade točkova takozvanim „lisicama“.

Iako je poruka vozačice mnogima izmamila osmeh i izazvala simpatije, brojni korisnici društvenih mreža složili su se u jednom – iskrenost jeste za pohvalu, ali pravila parkiranja postoje kako bi svi učesnici u saobraćaju bili bezbedni.