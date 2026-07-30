Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da li sada, pošto je održana skupštinska sednica o nepoverenju vladi, nema proceduralnih prepreka za raspisivanje izbora, kada će oni biti raspisani i od čega to zavisi.

"Hvala vam što ste se obratili nadležnoj instituciji za to. Kada nadležna institucija odluči, tada će biti raspisani izbori. I nadležna institucija se rukovodi Ustavom, nadležna institucija se rukovodi zakonima i potrebama građana. Pošto je jedan deo građana rekao da je na holideju, da je na odmoru, ja nisam, kao što vidite, ni dans. Svaku subotu radim, svaku nedelju radim, svaki radni dan je za mene isti. Ne idem nigde. Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust", rekao je Vučić.

Kaže da su ga napadali pre dva meseca i govorili "zlikovac bi mogao da nam raspiše izbore za holidej, a naši birači su bogatiji, pa će samo njegovi da izađu".

"Ja ću da sačekam da se ti bogatiji birači vrate sa holideja, tada ćemo da raspišemo izbore i da vam omogućimo tu pobedu. To je to. I da ponovim jednu važnu stvar da se nadam da ćete podržati moju ideju da se studentsko-blokaderska lista izjasni o tome hoće li, ukoliko se, iako smo danas čuli i Đorđa Vukadinovića koji kaže da su dva odsto ispred nas, i ja verujem da je sve istina, i onih 10 odsto i ovih dva odsto, sve je istina. Ja ću čestitati i za 10 i za dva odsto... Samo jedna molba: hoćete li da čestitate ukoliko to bude drugačije", zapitao je Vučić.

Kako je rekao, samo da mu ne kažu da će da prihvate ako pobede i da će onda izbori biti u redu, dok ako izgubimo izbore onda izbori neće biti u redu i neće ih prihatiti.

"Onda niste demokrata, onda ste prevaranti i lažovi. Pa ćemo da saznamo u narednim danima: Ili ste demokrate, ili ste prevaranti i lažovi. Govorimo o studentima blokaderima. Dakle, ja mislim da to ništa čistije od toga nema. Što se mene tiče, javno sam obećao: ako jedan odsto izgubimo - pružam ruku, čestitam i kažem - izvolite, preuzmite vlast, vodite Srbiju u svetlu budućnost. Nemojte samo da nam zatvarate univerzitete i fakultete i škole, zatvorite sve, blokirajte sve, postavite dušeke u sve institucije, zauzmite sve. Uredite nam sve institucije, i ovaj vidikovac, ako možete, kao što ste Studentsko-kulturni centar u Beogradu uneredili, sve nam tako uredite, pa da idemo u lepšu budućnost", rekao je Vučić.

Poručio je da će on sa svoje strane da čestita iste večeri.

"Samo, hoćete li vi to da uradite ili ne? Hoćete li da priznate rezultat izbora ako vam se on slučajno ne dopadne? Dakle, ako to prihvatite, čestitam, onda imamo demokratske izbore i čekamo ko će kome da čestita posle izbora. Ako ne, onda da cela Srbija zna da je reč o prevarantima i lažovima", poručio je Vučić.