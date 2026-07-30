Najvažnije
- Prema američkoj Komandi, snage Islamske revolucionarne garde su u sredu "lansirale više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage stacionirane na Bliskom istoku" a sve iranske rakete su uspešno presretnute.
- "Više od 50.000 pripadnika američkih snaga trenutno je raspoređeno na Bliskom istoku i ostaju veoma budni, fokusirani, smrtonosni i spremni", zaključuje se u saopštenju.
- Američki predsednik Donald Tramp najavio je u sredu da će snažno odgovoriti na napade Irana na američke vojne položaje na Bliskom istoku.
- Prema njegovim rečima, napad na američke položaje naredila je frakcija iranskog rukovodsta koja se razlikuje od one sa kojom SAD pregovaraju.
Uživo
IRCG preuzela odgovornost za napad na bazu SAD u Kuvajtu
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) preuzela je odgovornost za napad na vojnu bazu u Kuvajtu, preneli su iranski državni mediji.
Poluzvanična agencija Fars navela je da je IRGC gađala vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu, u kojoj su stacionirane snage američkog ratnog vazduhoplovstva.
Prema tim navodima, u napadu su uništena dva hangara za bespilotne letelice, kao i rezervoar za gorivo namenjen avionima i vojnim helikopterima.
Američka strana za sada nije komentarisala ove tvrdnje.
Iranska Revolucionarna garda je, takođe, saopštila da su tri njena pripadnika poginula u američkom napadu koji je jutros izveden u severozapadnoj iranskoj pokrajini Zandžan.
(Guardian)
Oko 100 izraelskih vojnika napustilo bazu, IDF istražuje odlazak i interne sukobe
Izraelska vojska saopštila je da istražuje incident u kojem je oko 100 vojnika jednog borbenog bataljona bez odobrenja napustilo vojnu bazu Sde Tejman na jugu Izraela, nakon spora sa komandantom jedinice zbog uklanjanja simbola bataljonske tradicije.
Prema navodima izraelskih medija, oko 100 pripadnika Brigade Givati, među kojima su bili vojnici i starešine bataljona, napustilo je bazu i ostavilo lično naoružanje posle sukoba sa komandantom bataljona.
List Mariv, pozivajući se na vojni izvor, navodi da je zbog tog događaja bataljon privremeno izgubio operativnu spremnost, iako je bio u pripremama za raspoređivanje u Pojasu Gaze.
Izraelske odbrambene snage potvrdile su da je određeni broj vojnika bez odobrenja napustio bazu i saopštile da je istraga u toku.
Komandant bataljona, kojeg pojedini vojnici optužuju da je čekićem uništio drvene simbole jedinice, u poruci roditeljima vojnika naveo je da je odlučio da ukloni obeležja koja, prema njegovim rečima, predstavljaju tradiciju nasilja i ponižavanja mlađih pripadnika jedinice.
Sa druge strane, vojnici koji su napustili bazu tvrde da su komandanti bez opravdanog razloga uništili simbole koji predstavljaju dugogodišnju tradiciju bataljona i koje su, kako navode, nosili sa sobom tokom borbenih dejstava u Gazi i Libanu.
Baza Sde Tejman nalazi se na jugu Izraela i od početka rata u Pojasu Gaze koristi se i kao pritvorski centar za palestinske pritvorenike.
RG preti saveznicima SAD: Ormuski moreuz ostaje zatvoren
Revolucionarna garda upozorava da će zemlje koje pomažu "agresoru" (aludirajući na Sjedinjene Američke Države i Izrael) dobiti oštar odgovor ukoliko ne promene ponašanje
Garda tvrdi da kontroliše Ormuski moreuz i poručuje da on neće biti otvoren dok traju američke pretnje i mešanje u pomorski saobraćaj.
(Tasnim)
Američki udari na iransku provinciju Bušer
Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer, saopštili su lokalni zvaničnici. Pogođeno je i područje grada Čogadak, gde nema poginulih ni povređenih.
Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Nadležne službe utvrđuju razmere napada i moguću materijalnu štetu.
(Tasnim)
Rijad formira koaliciju protiv Huta
Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više desetina zemalja.
Huti su najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli napade na njene brodove, dok je Rijad uzvratio udarima na njihove objekte u luci Hodeida. Sukobi su ugrozili komercijalnu plovidbu i otvorili novi front u ratu protiv Irana.
(Reuters)
Iran lansirao balističke rakete ka ciljevima SAD u Jordanu
Iran lansirao balističke rakete ka američkim ciljevima u Jordanu, navode lokalni Telegram kanali.
Jordanske oružane snage su saopštile da je na kraljevinu ispaljeno pet raketa, ali da je pokušaj napada sprečen.
Eksplozije na iranskom ostrvu Kešm
Na iranskom ostrvu Kešm odjeknule su eksplozije, a prema navodima očevidaca, pogođeno je stambeno naselje.
U 3.50 ujutru po lokalnom vremenu, na ostrvu Kešm čule su se tri eksplozije, prenosi Tasnim, dodajući da su se dogodile unutar grada.
Prema rečima stanovnika, projektil je pogodio stambeno naselje, ali još nema informacija o eventualnim žrtvama.
Zamenik službenika za bezbednost gubernije Hormozgan rekao je da je američka vojska napala tačku u blizini Kešma.
Kako je naveo, izveštaj o tome biće objavljen kasnije, nakon početnih procena.
SAD: Snažan talas udara na Iran
Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, saopštila je Centralna komanda. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti.
Navodi se da su udari odgovor na pokušaj iranskog raketnog napada na američke snage na Bliskom istoku, tokom kojeg su svi projektili presretnuti. U regionu je raspoređeno više od 50.000 američkih vojnika.
(CNN)
Komentari (0)