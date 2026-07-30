Izraelska vojska saopštila je da istražuje incident u kojem je oko 100 vojnika jednog borbenog bataljona bez odobrenja napustilo vojnu bazu Sde Tejman na jugu Izraela, nakon spora sa komandantom jedinice zbog uklanjanja simbola bataljonske tradicije.

Prema navodima izraelskih medija, oko 100 pripadnika Brigade Givati, među kojima su bili vojnici i starešine bataljona, napustilo je bazu i ostavilo lično naoružanje posle sukoba sa komandantom bataljona.

List Mariv, pozivajući se na vojni izvor, navodi da je zbog tog događaja bataljon privremeno izgubio operativnu spremnost, iako je bio u pripremama za raspoređivanje u Pojasu Gaze.

Izraelske odbrambene snage potvrdile su da je određeni broj vojnika bez odobrenja napustio bazu i saopštile da je istraga u toku.

Komandant bataljona, kojeg pojedini vojnici optužuju da je čekićem uništio drvene simbole jedinice, u poruci roditeljima vojnika naveo je da je odlučio da ukloni obeležja koja, prema njegovim rečima, predstavljaju tradiciju nasilja i ponižavanja mlađih pripadnika jedinice.

Sa druge strane, vojnici koji su napustili bazu tvrde da su komandanti bez opravdanog razloga uništili simbole koji predstavljaju dugogodišnju tradiciju bataljona i koje su, kako navode, nosili sa sobom tokom borbenih dejstava u Gazi i Libanu.

Baza Sde Tejman nalazi se na jugu Izraela i od početka rata u Pojasu Gaze koristi se i kao pritvorski centar za palestinske pritvorenike.