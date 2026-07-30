Kamere španske televizije TVE zabeležile su grupe migranata kako preko plaže i lukobrana Tarahal ulaze u Seutu pod nadzorom pripadnika Civilne garde, preneo je RTVE.

Na obali migranti ostavljalju plovke, peraja i ronilačka odela, a među pristiglima ima uglavnom mlađih muškaraca, ali i žena i maloletnika.

Predsednik Seute Huan Hesus Vivas rekao je da u proseku oko 300 ljudi dnevno prepliva granicu iz Maroka, i da je više od 60 migranata poginulo u pokušaju prelaska tokom proteklih 12 meseci.

On je rekao da je u poslednjih 10 dana oko 1.500 ljudi doplivalo do obale iz Maroka.

Marokanske bezbednosne snage postavile su kordone na pojedinim prilazima granici, ali su brojne grupe ipak uspele da se probiju do obale preko okolnih brda.

Civilna garda pojačala je prisustvo duž južne granice kako bi obuzdala priliv migranata.

Španske vlasti navode da marokanska žandarmerija sarađuje u kontroli granice, dok izvori iz Civilne garde tvrde da je ta pomoć nedovoljna.

Zbog pogoršanja situacije, Vivas je zatražio od centralne vlade da proglasi nacionalno vanredno stanje i preuzme potpunu kontrolu nad upravljanjem migrantskom krizom, kao i da obezbedi dodatna sredstva za Seutu.

Španska vlada odbacila je taj zahtev, uz obrazloženje da migracioni tokovi nisu obuhvaćeni propisima koji regulišu proglašenje nacionalne vanredne situacije u okviru sistema civilne zaštite.