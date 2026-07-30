Osvrćući se na dešavanja oko manastira Visoki Dečani i, kako je naveo, pritiske na srpsku baštinu, Vučić je rekao da se "stalno izmišlja nešto novo".

- Stalno to rade protiv manastira Dečani, stalno izmišljaju nešto novo. Što se tiče falsifikovanja istorije, sve falsifikuju od početka - poručio je predsednik.

Vučić je naveo i da su njegove izjave o poštovanju Ustava Srbije i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kako je rekao, pogrešno tumačene.

- Kada sam rekao da se poštuje Ustav, Rezolucija 1244, oni su rekli: "Vučić preti aneksijom". Kao što vidite, to rade i u Crnoj Gori, svuda - rekao je on.

Predsednik Srbije je dodao da, kako smatra, "teror traje", ali da nijedan takav period nije trajao večno.

- Teror traje, ali nijedan teror nije trajao doveka, pa neće ni ovaj - poručio je Vučić.

Podsetimo, Eparhija raško-prizrenska saopštila je da novi radovi u Specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani izazivaju ozbiljnu zabrinutost i pozvala međunarodne predstavnike da pomognu u zaštiti jednog od najznačajnijih srpskih svetilišta na Kosovu i Metohiji.

Eparhija raško-prizrenska upozorila je da su u Specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu, oko dva kilometra zapadno od manastira, na trasi koja je povezana sa dugogodišnjim projektom međunarodnog puta Dečani–Plav.

Kako se navodi u saopštenju, radovi izazivaju ozbiljnu zabrinutost jer, prema tvrdnjama Eparhije, prevazilaze uobičajeno održavanje puta i imaju obeležja izgradnje ili rekonstrukcije putne infrastrukture unutar zakonom zaštićenog područja.

Više o tome u našoj odvojenoj vesti.