Stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, otvoren je danas u 12.00 časova.

Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.

"Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu", rekao je ranije pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

Sa vidikovca se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i visove prema Arilju.

Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja.

Projekat je radila firma Energoprojekt, a kako se navodi na njihovom sajtu uređena ukupno površina je 1.000 metara kvadratnih, od čega je zatvorena površina objekta vizitorskog centra 200 metara kvadratnih. Platforme i stepenište su 92 kvadrata, krovna površina sa solarnim panelima nepunih oko 48 kvadrata i turistička stanica sa elektroblokom 37 kvadratnih metara.

Stakleni vidikovac se nalazi na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar.

Otvoren Stakleni vidikovac

Na otvaranju su prisutni predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar turizma Husein Memić i rukovodstvo grada Čačka.

Pomoćnik gradonačelnika Čačka za oblast infrastrukture i mesne samouprave Miloš Stevanić, rekao je da su radovi na izgradnji Staklenog vidikovca trajali nekoliko godina i da ono što je bitno jeste da će od subote biti otvoren za posetioce već od prepodnevnih sati. Naveo je da je projekat bio i osporavan, ali da je dobio upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva.

"Videli ste i u prethodnom periodu, manja platforma je bila opterećenija sa 50 tona, veća sa 82 tone, i to je izdržalo svu tu težinu i pokazalo da nema straha za korišćenje vidikovca, a i dalje za dobijanje upotrebne dozvole", rekao je on.

Dodao je da je urađen i put od Ovčar Banje do samog vidikovca.

"Takođe, meštani Ovčar Banje dobili su i rekonstruisanu železničku stanicu, urađen prirodnjački centar, rekonstruisana marina i sama staza uz obalu Međuvršja. I siguran sam da uz podršku i predsednika i predsednice Skupštine Ane Brnabić, neće stati sa ulaganjima u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Ono što nas očekuje, sigurno, je izgradnja i vodovodne i kanalizaciona mreže. Grad Čačak je blizu i dobijanja građevinske dozvole, čime ćemo stvoriti sve uslove i za dalja ulaganja u Ovčarsko-kablarsku klisuru", rekao je on.

Predsednik Vučić u obilasku

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka da treba da se proširi put i napravi parking bliže samom vidikovcu kako ljudi ne bi morali da pešače oko kilometar kako bi se olakšalo posetiocima da mogu lakše da dođu. Vučić je penjući se ka vidikovcu zapitao zašto parkig nije napravljen još gore i dobio dogovor da je cilj bio da se očuva priroda, ali i zato što je na tom mestu uzak put i vozila bi napravila čep prilikom okretanja i da je zato parkig napravljen niže na putu ka vidikovcu.

- Naspi zemlju, donesi kamin, kako će stariji ljudi da dođu? Nema logike, rekao je Vučić Drobnjaku uoči otvaranja staklene turističke atrakcije, na planini Kablar, kod Čačka, nezadovoljan što put nije do samog vidikovca.

- Da sam znao, ne bih pozivao ljude na otvaranje, dodao je Vučić.

Veliki dan za Kablarce, ovo je promenjena Srbija

"Može da izdrži i 150 tona. Ovo je veliki dan za Kablarce, i nema potrebe da pričamo neke druge priče. Ovo će da bude još bolje, i ja sam siguran da će ovo da bude svetionik za budućnost. Ovčar banja može da bude čudo, i jezero Međuvršje može da bude čudo sa 10 manastira, ovo je srpska Sveta gora. Za ljude koji ne znaju: pet je s jedne strane, a pet sa druge strane Zapadne Morave, milina jedna", rekao je Vučić tokom obilaska.

Dodao je da su političari još od početka 90-tih godina prošlog veka pričali da će nešto uraditi za Čačak, ali da niko ništa nije uradio do aktuelne vlastiti da ljudi sve više i traže, kao i da će Čačani uskoro imati auto-put, gde god da krenu.

"Zato što ljudi po prvi put vide da se to stvarno radi. Na kraju smo uradili put Beograd-Čačak, pa uradili do Kraljeva, pa uradili do Požege, i nastavljamo dalje ka Užicu i Beloj zemlji. I od Požege nastavljamo dole ka Dugoj Poljani, Sjenici, Crnogorskoj granici. Znači, povezujemo i sa Ariljem i Ivanjicom, Sjenicom i svim drugim", naveo je Vučić. Dodao je da sada postoji i Moravski koridor koji te od Kraljeva ide ka Nišu i Pojatama, i tako dalje. "I uskoro dolazi i obilaznica, kad završimo obilaznicu, gradimo i taj krak brze saobraćajnice do Mrčajevaca. Mrčajevci su i dalje čačanska opština, gde će da izađe brza saobraćajnica, te spaja sa Knićem, Gružanskim jezerom i Kragujevcem. Tako da, gde god Čačak da krene, imaće auto-put, bukvalno gde god da krene, tako da, centar sveta, je jer svi Čačani misle da je centar sveta", rekao je Vučić.

Razgovarajući sa građanima o lokalnim putevima, Vučić je dodao da, ako su lokani putevi problem, taj problem će se rešiti. On je istakao da se u ovom delu Srbije radio veliki broj projekata među kojima su Prirodnjački muzej, amfiteatar i rekonstrukcija osnovne škole.

"Ovo je promenjena Srbija. Ovo je Ekspo, ovo je ono o čemu smo govorili. Samo pogledajte železničku stanicu, pogledajte ovaj amfiteatar i Prirodnjački muzej koji smo dole uradili", rekao je Vučić.

Blokaderima pada rejting

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka da svakog dana prema istraživanjima po malo pada rejting opoziciji i blokaderima dok SNS raste. Na pitanje novinara kako komentariše to što prema istraživanju javnog mnjenja Nove srpske političke misli (NSPM) Studentsku listu podržava 39,6 odsto građana, a listu Srpske napredne stranke 37,5 odsto, Vučić je rekao: "Svakog dana napredujemo. Oni pomalo padaju, a mi svakog dana napredujemo", rekao je Vučić.

Na komentar novinara kako kažu da ulazi u izbore koji su prvi put za njega nezivesni, Vučić je rekao da prema takvim istraživanjima nisu neizvesni.

"Ja znam kraj, oni pobeđuju. Ja sam se spremio da im čestitam, i to je sve u redu. Nikakav problem s tim nemam. Znate, kad je čovek spreman da se bori za svoju ideju, vi njemu ne možete ništa. Daću vam jednu knjigu o Nelsonu Mendeli da pročitate, kad objašnjava i kad govori kako su ga tukli u zatvoru, kako nije mogao nogu da pomeri, nema osećaj ni u jednoj ruci, vilica polomljena, sve, on sebi kaže: I šta su uradili, šta su postigli? Jesu promenili nešto kod mene? Jesu uspeli nešto drugačije", rekao je Vučić.

Istakao je da tako neće ni njemu i ovoj vlasti moći niko da oduzme ono što je urađeno.

"Hoćete da mi oduzmete ove autoputeve? Hoćete sutra da kažete da ih je gradio neko drugi, a ne ja, i ne mi? Je l' možete to da uradite? Pa ne možete. Pa nije narod lud. Možete vi da mu pričate da ste vi bili za Beograd na vodi, a ja protiv, niko nije blesav. To je drugo. Evo, ja vam čestitam unapred, ponoviću tu čestitku te večeri kada budu završeni izbori. Moje pitanje: Ako se slučajno dogodi drugačije, obavestite narod da ćete i vi da čestitate pobedniku. Ništa drugo. Ali nemojte da kažete: Mi čekamo čestitku ako mi pobedimo, ali nećemo da čestitamo ako budemo videli da gubimo", rekao je Vučić.

Poručio im je da je onda bolje da odmah kažu narodu da su prevaranti.

"Dakle ili ćete da potvrdite da ćete da čestitate pobedniku, ili ste prevaranti i lažovi. Treće ne postoji. Zato ja čekam ovo prvo, jer ja ne verujem da su oni prevaranti i lažovi. Čekam da ljudi kažu da će da čestitaju pobedniku, čak i ako to ne budu oni. Zašto su male šanse? Vidim i po njima da te šanse rastu. Do juče je bilo 45-35 za njih, danas je 39-37, tako da za jedno sedam dana biće 39-37 za nas, pa će malo to da se širi", rekao je Vučić.

"Studentska" lista

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je izjava bivše tužiteljke Jasmine Paunović bila "otrežnjujuća", jer je, kako je rekao, konačno moglo da se vidi ko su ti ljudi i šta je njihova politika i dodao da ne treba niko zbog toga krivično da odgovara.

Na pitanje kako komentariše tvrdne Paunović "da se digla medijska hajka na nju" zato što je na studentskoj listi, upitao je "kako je na studentskoj listi, kada studentska lista ne postoji".

"Kako na studentskoj listi kad studentska lista ne postoji, a sad odjednom postoji? Ako mene pitate, kao što sam rekao i za gospodina Sašu Stevanovića iz Kragujevca, ma koliko to odvratno izgledalo, koliko to necivilizovano bilo, koliko to antisrpski bilo, to što radite na svaki mogući način, sve to što ste izgovorili u emisiji kod jednog, da ne izgovorim šta mislim, ja mislim da to treba da se pusti u javnost, a da ne treba niko zbog toga krivično da odgovara. Jer ja mislim da je to za nas bilo otrežnjujuće, da je to za nas bilo veoma lekovito, da smo konačno mogli da vidimo ko su ti ljudi, šta su ti ljudi, i da vidimo šta je njihova politika. Da je najgora politika na svetu oni imaju pravo na svoje stavove", rekao je Vučić tokom obilaska staklenog vidikovca na Kablaru.

Naveo je i da su tom izjavom rekli da "mrze strance, svakog političkog protivnika, porodice i da su u stanju da lažu i izmišljaju sve o tuđim porodicama ne bi li ih uništili".

"To im je jedina politika. Oni ni o čemu drugom nisu govorili u celoj emisiji, ali i to je politika. Pustite ljude da imaju takvu politiku, i sa tom politikom oni idu na izbore sad i očekuju pobedu na izborima i bilo bi legitimno. Ne kažem da bi bilo lepo, pametno, dobro za zemlju, jer kamen na kamenu ostao ne bi. To samo pogledajte to i poslušajte, i neću ništa dalje da govorim. Jer ljudi se ponekad nemarno odnose prema svojoj budućnosti, misle: nema veze, nije moj glas važan. Jeste i te kako, i niko nema pravo da bude neodgovoran", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da ljudi moraju da budu odgovorni, jer, kako kaže, država nije igračka.

"Država prosto nije igračka. Pitajte Čvrkića odavde, to je istorijska porodica, tu je bilo i narodnih poslanika i ljudi u Vladi Srbije i tako dalje, u stara neka vremena, a odavde su. Pa ih pitajte šta misle o tome. Mora da se odnosite odgovorno prema državi. Država nije za svakoga. Državu moraš da poštuješ, državu moraš da ceniš, državu moraš da neguješ, maziš, voliš. To je država. Da je menjaš kada vidiš njene loše strane. Da menjaš sebe kada vidiš da si pogrešio i kada vidiš da nešto nisi dobro uradio. Ali uvek da vodiš računa o toj državi, jer ta država je dala sve ovo nama. Niko od nas ne može da uradi ovaj autoput, to može država da uradi", kazao je Vučić.

Naveo je da je u Čačku otvoreno nekoliko fabrika i da je naredni cilj, kako kaže, regionalni razvoj Srbije.

"Doveo sam i tri fabrike u Čačak. Jeste značajno, veoma značajno, od Forverka pa nadalje, ali moram da vam kažem, nije dovoljno. I sa svim tim što imaju više prihoda, ne mogu ni blizu da tako nešto finansiraju. I to ljudi treba da znaju. Ni Užice, ni Čačak, ni Niš, ni mnogi drugi. Ali je zato naš sad cilj da gledamo taj regionalni razvoj da pomerimo malo unapred i da se izborimo što je moguće bolje za sve ljude širom Srbije", kazao je on.





Priština bi da nametne silu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Priština sve vreme pokušava da falsifijuke istoriju i da, rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbije, pokušava da nametne silu na Kosovu i Metohiju.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što su privremene prištinske institucije najavile da će od 1. avgusta turističke ture do manastira na teritoriji autonomne pokrajine moći da vode samo vodiči koje oni odrede i da li je to udar na srpski identitet, Vučić je rekao da teror Prištine traje, ali da nijedan teror nije trajao doveka.

"Oni su pre neki dan, kada sam na onom obeležavanju prijema naših mladih oficira potporučnika u Vojsku Srbije, kada sam rekao da se poštuje Ustav i Rezolucija 1244, i da se poštuje Povelja Ujedinjenih nacija, oni su rekli: 'Vučić preti aneksijom'", rekao je Vučić tokom obilaska staklenog vidikovca na Kablaru.

Kako je rekao, Priština je došla u tu fazu, baš kao i neki drugi, da svi koji su za poštovanje Rezolucija Ujedinjenih nacija i poštovanje Povelje Ujedinjenih nacija, kako je rekao, nisu normalni i da su svi agresori.

"A da su normalni separatisti, da su normalni oni koji krše norme međunarodnog javnog prava, i da to treba da postaje neki novi uzus, neki novi standard, i to je to. Tako da, kao što vidite, to nameću i u Crnoj Gori, to nameću svuda. Hoće, naravno, da nameću na silu i na Kosovu i Metohiji, da ruše vikendice svih ljudi, posebno onih koji su uvek bili odani državi Srbiji, dakle na sve moguće načine", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je dovođenjem teških mašina za puteve kod manastira Dečani ugrožen sam manastir, Vučić je odgovorio da stalno to rade protiv manastira Dečani.

"Stalno izmišljaju nešto novo. Kad su morali bili da prihvate sudske presude, jer im je od toga zavisilo sve, u vezi sa Evropljanima, Amerikancima i tako dalje, na silu su to prihvatili, čekajući novu priliku da maltretiraju naše monaštvo u manastiru Dečani", naveo je Vučić.

"Hoćete li priznati izbornu volju građana?"





Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka, da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči, na osnovu Ustava, zakona i potreba građana.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da li sada, pošto je održana skupštinska sednica o nepoverenju vladi, nema proceduralnih prepreka za raspisivanje izbora, kada će oni biti raspisani i od čega to zavisi.

"Hvala vam što ste se obratili nadležnoj instituciji za to. Kada nadležna institucija odluči, tada će biti raspisani izbori. I nadležna institucija se rukovodi Ustavom, nadležna institucija se rukovodi zakonima i potrebama građana. Pošto je jedan deo građana rekao da je na holideju, da je na odmoru, ja nisam, kao što vidite, ni danas. Svaku subotu radim, svaku nedelju radim, svaki radni dan je za mene isti. Ne idem nigde. Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust", rekao je Vučić.

Kaže da su ga napadali pre dva meseca i govorili "zlikovac bi mogao da nam raspiše izbore za holidej, a naši birači su bogatiji, pa će samo njegovi da izađu".

"Ja ću da sačekam da se ti bogatiji birači vrate sa holideja, tada ćemo da raspišemo izbore i da vam omogućimo tu pobedu. To je to. I da ponovim jednu važnu stvar da se nadam da ćete podržati moju ideju da se studentsko-blokaderska lista izjasni o tome hoće li, ukoliko se, iako smo danas čuli i Đorđa Vukadinovića koji kaže da su dva odsto ispred nas, i ja verujem da je sve istina, i onih 10 odsto i ovih dva odsto, sve je istina. Ja ću čestitati i za 10 i za dva odsto... Samo jedna molba: hoćete li da čestitate ukoliko to bude drugačije", zapitao je Vučić.

Kako je rekao, samo da mu ne kažu da će da prihvate ako pobede i da će onda izbori biti u redu, dok ako izgubimo izbore onda izbori neće biti u redu i neće ih prihatiti.

"Onda niste demokrata, onda ste prevaranti i lažovi. Pa ćemo da saznamo u narednim danima: Ili ste demokrate, ili ste prevaranti i lažovi. Govorimo o studentima blokaderima. Dakle, ja mislim da to ništa čistije od toga nema. Što se mene tiče, javno sam obećao: ako jedan odsto izgubimo - pružam ruku, čestitam i kažem - izvolite, preuzmite vlast, vodite Srbiju u svetlu budućnost. Nemojte samo da nam zatvarate univerzitete i fakultete i škole, zatvorite sve, blokirajte sve, postavite dušeke u sve institucije, zauzmite sve. Uredite nam sve institucije, i ovaj vidikovac, ako možete, kao što ste Studentsko-kulturni centar u Beogradu uneredili, sve nam tako uredite, pa da idemo u lepšu budućnost", rekao je Vučić. Poručio je da će on sa svoje strane da čestita iste večeri.

"Samo, hoćete li vi to da uradite ili ne? Hoćete li da priznate rezultat izbora ako vam se on slučajno ne dopadne? Dakle, ako to prihvatite, čestitam, onda imamo demokratske izbore i čekamo ko će kome da čestita posle izbora. Ako ne, onda da cela Srbija zna da je reč o prevarantima i lažovima", poručio je Vučić.