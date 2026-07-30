Vučić je na svom Instagram nalogu objavio snimak sa ove nove turističke atrakcije:

"Evo nas ovde na čuvenom vidikovcu "Kablar" i prelepom mestu. Verujem da će svaki čovek koji ovde dođe biti srećan, biti zadovoljan onim što smo uradili, što smo napravili svi zajedno. Kad tako jedinstveni i ujedinjeni radimo onda mnogo toga ostavljamo iza sebe i mnogo toga dobrog možemo da napravimo", rekao je Vučić u objavljenom snimku sa vidikovca, pa dodao:

"Priroda je veličanstvena, nisam video na ovakav način u mnogim zemljama koje sam posećivao. Ovde je deset manastira, ovde su prelepi meandri Zapadne Morave i pozivam sve ljude da dođu i da vide kako izgleda. Nije tako strašno, nije baš da se najprijatnije osećam dok stojim na ovom staklu, a odmakao sam se od ograde kao što vidite metar. Računam, šta god da mi se desi, ne mogu da padnem preko. Ali, pošto znam da su posebno mlađi ljudi mnogo hrabriji, verujem da će to njima i adrenalinski da da dodatni stimulans da dođu i da vide kako je lep Čačak, kako je lep Kablar i kako je lepa Srbija. Živela Srbija - rekao je predsednik na snimku.

"Danas, na jednom od najlepših mesta Srbije, na vrhu Kablara, zajedno obeležavamo otvaranje prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji i jednog od najatraktivnijih u Evropi. Predivno i veličanstveno izgleda. Bio sam svuda po svetu i ne znam da postoji lepši pogled. Teško da možete bilo šta da uporedite sa ovim. Pozivam sve da dođu i vide koliko nam je lepa Srbija i šta sve zajedno možemo da uradimo. Ovo je promenjena Srbija. Posebno sam zadovoljan što su Kablarci srećni sa svim što je izgrađeno. Malo koji grad je dobio koliko su dobili Niš i Čačak, ali moramo još mnogo toga da uradimo. Što više radiš i praviš stvari lepim, sve više novog imaš da uradiš. Zato se već sad orijentišemo na buduće stvari koje ćemo da radimo i gradimo", navodi se u opisu snimka.