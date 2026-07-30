To znači da je ostalih 24 bilo negde, na holideju, na odmoru, mrzelo ih je da dođu, kaže analitičar Uroš Piper.

On smatra da takav odnos potvrđuje način na koji opozicija doživljava građane i svakodnevni život u Srbiji.

- Oni preziru bilo šta što je normalno, oni preziru bilo koga ko je iz njihovog naroda a nije lažni elitista poput njih - dodao je Piper.

On je zatim upitao da li građani mogu da zamisle pojedine opozicione lidere u neposrednom kontaktu sa narodom.

-Ja sam kod njega vodio Info službu, pa njega je mrzelo u Šapcu ili bilo kom drugom gradu da razgovara sa građanima, da sedne s njima. Da li možete da zamislite rektora Đokića ili Mariniku Tepić, da se poput Ane Brnabić vesele sa ljudima – nezamislivo - istakao je Piper.

Na kraju je zaključio da je reč o, kako kaže, "lažnim elitistima" koji ne poštuju građane.

- A građani to vide, i zato će ih vrlo brzo na izborima, sve njih – do Đokića, Miloša Jovanovića, Pavla Grbovića, Ponoša poslati na smetlište istorije - zaključio je Piper.