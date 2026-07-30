Na intemel portalu ALO.RS objavljena je netačna informacija da novinar BIRN-a - Radmilo Marković “priziva smrt Vučiću". Suprotno navodima portala, Marković u svojoj objavi na društvenoj mreži liks' nije prizivao smrt predsednika Srbije. Uvidom u objavu može se utvrditi da se komentar "Drug Čaušesku i njegovi obredi” odnosi na sličnosti u” vizuelnoj ikonografiji | organizaciji masovnih političkih skupova u Rumuniji u drugoj polovini dvadeselog Veka i današnjoj Srbiji.

Tekst objave bavi se isključivo formom političkog folklora i ponašanjem publike na tim skupovima, a ne načinom na koji je okončan život Nikolaja Čaušoskua.