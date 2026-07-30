Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanom otvaranju vidikovca na Kablaru, prve staklene platforme takvog tipa u Srbiji i četvrte u Evropi.

Pre odlaska na vidikovac, Vučić je sa v.d. direktorom "Puteva Srbije" Zoranom Drobnjakom zastao na osveženje u Ovčar Banji, gde ih je dočekao razgovor koji je, kako kaže, neće skoro zaboraviti.

"Postidela je Drobnjaka i mene"

Na svom nalogu Vučić je podelio snimak razgovora i priznao da ih je meštanka Marina iznenadila direktnim pitanjima.

- Kako je gospođa Marina iz Ovčar Banje postidela Drobnjaka i mene, iako sam se pravio da je sve na Drobnjakov račun. Zoran Drobnjak je posebno pocrveneo, jer nam je lekciju očitala jedna Dragačevka - napisao je predsednik.

Tema razgovora bila je rupa na putu u tunelu na deonici Ovčar Banja – Kamenica.

- Nego, kažite mi gde je ta rupa što je Drobnjak nije napravio. Gde je tačno ta rupa? - upitao je Vučić.

Meštanka je objasnila da se problem nalazi u tunelu na putu između Ovčar Banje i Kamenice.

"Ja ne idem u selo auto-putem"

Vučić joj je zahvalio na primedbi i rekao da su mnogo naučili iz njenog izlaganja.

Drobnjak je potom podsetio da je izgrađen auto-put, ali je usledio odgovor koji je privukao pažnju.

- Ja ne idem u selo auto-putem! Hvala za auto-put, samo vas molim da se put preko Markovića za Lučane dovede u stanje - rekla je Marina.

"Ovako razmišlja svaki čovek u Srbiji"

Vučić je nakon toga ocenio da je upravo ta rečenica najbolji pokazatelj kako građani gledaju na infrastrukturne projekte.

- Ovo ti je, da ti kažem, ovako ti svaki čovek u Srbiji razmišlja. Auto-put – hvala. I to računam i to je u redu. Ali to nije od moje kapije do druge kapije. To je nešto što koriste svi - rekao je predsednik.

Dodao je da su upravo ovakve primedbe građana važne kako bi lokalni putevi bili uređeni i rešeni problemi koji ljudima svakodnevno otežavaju život.