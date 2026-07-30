Jedna osoba izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 časova dogodila na magistralnom putu M-18 Živinice–Kladanj, u mestu Stupari.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrdili su da su u nesreći učestvovala tri vozila.

Ukupno tri osobe zadobile su povrede u ovoj saobraćajnoj nezgodi, od kojih je jedna naknadno preminula u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice - saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Nakon nesreće saobraćaj na ovom delu magistralnog puta bio je potpuno obustavljen, dok su policijski službenici Policijske stanice Kladanj obavili uviđaj i druge potrebne radnje na mestu događaja.

Više informacija o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće biće poznato nakon završetka istrage.

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