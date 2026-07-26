"Vi razumete šta je javni tužilac, to je neko ko štiti javni interes pre svega, i državni i javni interes. Mnogo bitna pozicija u društvu. Neverovatna pozicija je da ti imaš ovakve stavove, da si ti tako neobrazovan, da si ti tako nepismen, da imaš ovakve stavove, da prihvataš razgovor na nivou da li će žena da da mužu ili neće, i obrnuto, i da ti prihvataš tu vrstu razgovora, da li su to moja deca. Ti učestvuješ u tome. Da li su to moja deca ili nisu moja deca", rekao je Vučić za TV Prva povodom učešća Paunović u emisiji "Inserti" sa Dejanom Lučićem.

Istakao je da sada on treba da objašnjava nekome da mu je majka, majka, otac da mu je otac i da su njegova deca.

"Treba da idem na utvrđivanje očinstva, šta? Da me ponižavaju do te mere, šta", zapitao je Vučić.

Istakao je da su tvrdnje Jasmine Ponović da je ona targetirana i da će podneti tužbu najbezobraznije i najbezobzirnije nešto što je u životu čuo.

Na pitanje da prokomentariše to što Paunovićeva tvrdi da je meta targetiranja i da je cilj da se diskredituje njeno ime na studentskoj listi i da će podneti tužbu protiv svih koji su iznošenjem neistina i manipulacija narušili njen ugled i čast.

"Jadno je kad pogledate i nju i onu drugu što je tražila građansko hapšenje, sve su američke i evropske nagrade dobile. Ne mogu imena da se setim sad. Traži građansko hapšenje. Pa samo razmišljam, tako dođe ona da hapsi, recimo, Andreja ili Danijela, ili tako, nego samo se pitam kako će to da izvede, ili šta će to da radi. I kako to izgleda sve u njihovim glavama, kako su to umislili. To su bili naši tužioci - do prošle godine je ova žena bila dok nije otišla u penziju", naveo je Vučić.

Istakao je da bi ti i takvi ljudi ne urušili pravni poredak već bi ga zgazili nogama.

"Koji bi ubijali ljude, koji bi protivpravno hapsili ljude, koji ne znam šta bi sve radili, koji broje crvena krvna zrnca porodicama, koji bi svaku porodicu uništili. To su ljudi koje nagrađuju Evropa i Amerika, dok sam ja predsednik, na moju sramotu, toliko o tome koliko kontrolišem sudstvo, koliko kontrolišem tužilaštvo", rekao je Vučić.

Kaže da dok je on u Njujorku, Moskvi, Parizu, Pekingu, u Republici Srpskoj i na svakom mestu u svetu gde razgovara i o platama i penzijama radnika i bori se za zemlju, oni imaju sve vreme ovog sveta da nam ruše zemlju.

"I uvek nađu najgore među nama, koje će na taj način da zloupotrebljavaju, i da to rade. I nema tu velike filozofije. Ali to, ponavljam, nije naš narod. Naš narod je dobar, naši ljudi su dobri. Naši ljudi su, u najboljoj veri, pomislivši da je to istina, želeli da se izbore za drugačiju Srbiju", rekao je Vučić.

Zapitao je šta nekoga briga o njegovoj deci.

"Ma šta te briga, šta te briga. Slušajte, imam troje svoje dece. Ponekad pomognem, ne mogu da kažem, izdržavam i četvrto. I nemam nikakav problem. Imam u široj porodici i one koji nisu strejt, već su gej. I o tome sam jedanput govorio, i beskrajno ih volim. Vičete Vučiću, pederu? Nisam, moram da vas razočaram. Vičete Vučiću, šiptare? Mene mrze najviše Albanci na Kosovu. Neću da vređam ni Albance, niti bilo koga. Ne postoji čovek kojeg toliko mrze kao što mrze mene. Što ne kriju? Zato što znaju i što ne kriju. Sve druge vole. Zato je Kurti podržavao studentske proteste, zato je Plenković podržavao studentske", rekao je Vučić.

Naglasio je da nema strah, kako je rekao, ni od čega osim od Boga i suda istorije i suda svog naroda.

Vučić je istakao da njegovi politički protivnici ne nude ništa građanima osim mržnje i podela.

"A mi moramo da razumemo poruku nezadovoljnog naroda s pravom deličmično, a deo neistina da objasnimo ljudima šta su neistine, da sebe menjamo i da nastavimo svi zajedno zemlju da menjamo", pručio je Vučić.

Nakon što je emitovan snimak iz emisije u kojoj voditelj Dejan Lučić govori kako Vučićev otac njemu nije otac, odnosno kako mu je brat zapravo polubrat, a bivša tužiteljka Jasmina Paunović potvrđuje to rečima da je i ona to čula iz više izvora, Vučić je kazao da o Paunović ne želi ništa da govori i da je ona sve rekla o sebi sama.

"Dobro je da zna da mi deca nisu deca. Dobro je da zna da mi je brat polubrat. Sve je to dobro da znaju. Tu je problem samo kako to moja majka preživljava", rekao je Vučić.

Dodao je da ono što je izrečeno u navedenoj emisiji o njegovoj porodici nije samo napad na njegovu majku, već je, kako kaže, napad na svaku majku u Srbiji.

"Ovo je napad na svakog čoveka u Srbiji, na svakog oca u Srbiji, na svakog brata u Srbiji, na svakoga", kazao je Vučić.

Prema njegovom mišljenju, koren takvog ponašanja u javnom prostoru je iz perioda oko 2015. godine, kada je, kako Vučić kaže, novinar Milovan Brkić počeo da ucenjuje.

"On reketira ceo grad i svi morate da odete da mu platite. I to smo svi znali, to smo svi u političkom životu znali. To je jedan opskurni tip, ali inteligentan. Lud, inteligentan, ali vrlo opskuran, lažov, reketaš. Može u stanju da izmisli šta hoće. Nema stvari koju nije izmišljao, i svi su mu plaćali reket. Ja nisam pristao na to da plaćam reket, odbio sam. I zato sam uvek bio meta", rekao je Vučić.

Kako kaže, on nikada nije naseo na trikove Milovana Brkića, dodajući da smo došli u situaciju da se sada na blokaderskoj listi nalaze sve "Milovan Brkić do Milovana Brkića".

"Od Đokića do Jasmine Paunović, do Kokanovića, do svega drugog. Ja to ne mogu da kažem, to su naši građani, i poštujem ih sve, ali to je toliko malo znanja, to je toliko malo marljivosti. Razorili bi nam zemlju. Njima je najvažniji čovek koji nam je srozao dinar za 50 odsto, to je Šoškić, na toj listi. Je l' vam ovo budućnost Srbije?", rekao je Vučić.

Dodao je da on ni ne zna ko su članovi porodice Jasmine Paunović i da ni lošu reč o njima neće reći, osim što Paunović, kako kaže, smatra veoma neobrazovanom i nepismenom.

Na pušteni deo navedene emsiije, gde Paunović ocenjuje da, kako je kazala, SNS brakove drži zajedno zajednički interes i novac, Vučić je odgovorio da je sramota da takve izjave postoje u javnom prostoru.

"Posebno je sramota da neko brak, porodicu, posebno ženu, svodi na ovaj nivo. I šokiran sam nereagovanjem i nadležnih državnih organa na ovakve izjave, ali ima to svoju jednu dobru stranu, a to je da ljudi mogu da vide da su baš ovo ljudi koji bi da upravljaju Srbijom i koji bi trebalo da menjaju Srbiju, kako oni kažu. A ja mislim da treba da menjamo i Srbiju i sebe, i da radimo još više", zaključio je Vučić.

Vučić je naveo da su njegovi politički protivnici izneli i laž da njegova majka nije bila u zgradi RTS tokom bombardovanja.

"Majka mi je bila tamo, poginulo je 16 ljudi. Ne postoji laž koju nisu izmišljali. Do toga da mi otac nije otac, i to je, naravno, najteža uvreda za majku. I sad, ona to treba da trpi. Ali to nije više samo Angelina u pitanju. Tu je u pitanju svačija majka. Svačija majka u Srbiji može kroz to da prođe", dodao je on.

Kako je rekao, novinari pojedinih medija su "upadali" u kol centre SNS uoči izbornog dana, dok su radili "svoj uobičajeni izborni posao na izborni dan, kao i u svakoj zemlji na svetu".

"Ali su onda jednom delu ljudi uspeli da predstave da je to nešto nenormalno. To je kod nas normalno bilo do pre godinu i po, dve. To je sve normalno. Svi smo to radili uvek. Uvek smo imali štandove. Svi smo to radili od 1995. godine, kad smo nešto naučili o politici, svi smo to radili. Nikada niko to nikome nije prebacivao. Nije važno. Ti možeš silom svojih medija i silom društvenih mreža da ono što je normalno proglasiš nenormalnim", dodao je Vučić.

Kako je rekao, kada je Srpska napredna stranka išla "od vrata od vrata" tokom izborne kampanje, to je bilo nazivano "uznemiravanjem ljudi", dok je danas, kada to rade njegovi politički protivnici, to normalno.

"Student zove? Pa danas je normalno da zovu, čak i van kampanje. Ono što su govorili da mi 'uznemiravamo ljude' i tako dalje. E sad će da vas uznemiravaju. I to će da bude bogougodno delo, bogom-dano delo. Je l' to zvanična akcija studenata za ove deke i bake koje su kandidovali na svojim listama? Od Kokanovića do Jasmine Paunović i svih ostalih, dakle.

Pošto studenata i mladih ljudi nema. Govorili su nam o tome da ne sme da se radi od vrata do vrata i ko ste vi da ometate ljude po kućama, vi naprednjaci? Student u svakom selu. Idemo u akciju od vrata do vrata. Čekajte, to niste to govorili pre 10 godina, to ste govorili pre godinu dana. Pa što ste lagali, što ste obmanjivali javnost? Ali su time sejali mržnju", dodao je Vučić.

Istakao je da građani Srbije nisu bili besni kada su, kako kaže, svaki dan nekim satanističkim običajima pokušavali da zatvore ulice, ali su besni sada kada su udarili na porodicu.

"Sve su to ljudi mogli da istrpe. Ali sad kad su udarili na porodicu svakog građanina Srbije, bukvalno svakog građanina Srbije, da se neko stavi u poziciju moje majke", dodao je on.

Bivša tužiteljka Jasmina Paunović učestvovala je u emisiji "Inserti" sa Dejanom Lučićem u kojoj je voditelj izneo niz uvreda i neistina na račun predsednika Vučića i njegove porodice, što je Paunović odobravala i rekla da je te navode čula iz više izvora.