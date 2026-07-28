Kako nezvanično saznajemo, protiv penzionisane

javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije koja se emituje na Youtube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava zbog sumnje da su 21. jula u toj emisiji grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS, predsednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovića u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape !

Jasmini Paunović se krivičnom prijavom, u koju je naša redakcija imala uvid, na teret stavljaju dva krivična dela Rasna i druga diskriminacija, od kojih je jedno izvršila u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama.

Duo Paunović i Lučić najstrašnije se urotio protiv neistomišljenika, delujući zajednički po prethodnom dogovoru, pa će prema krivičnoj prijavi, morati da odgovaraju za gruba vređanja i ponižavanja ljudi koji ne misle kao oni.

U krivičnoj prijavi opisano je do detalja šta su Paunović i Lučić pričali.

Lučić je, kako se navodi, na početku emisije u svojstvu voditelja rekao da "Srpkinje znaju šta treba da rade, te da treba da uvedu 'embargo' muškarcima koji glasaju za 'naprednjake"', a u nastavku dodaje "nema one stvari“.

Emisija je nastavljena u istom maniru, iznošenjem niza izjava diskriminišućeg, uvredljivog i ponižavajućeg karaktera, kako od strane voditelja, tako i od strane Paunovićke, navodi se u prijavi koju je podnela Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP RS.

U nastavku emisije penzionisana tužiteljka je, između ostalog, izjavila da se postavlja pitanje, kakva će biti budućnost predsednika Republike kada mu "oni budu sudili“, navodi se u prijavo i pojašnjava da ona misli na "studente".

Na navedeni komentar Lučić je konstatovao da predsednik tada neće biti ovde, da bi mu na to sagovornica odgovorila:

"On, ili neko njegov iz najbližeg okruženja, ne mogu svi da odu“.

Zatim je voditelj nadovezujući se na ovaj komentar izjavio:

"Boli njega briga za Andreja, kad je Andrej njemu samo polubrat“, navodeći u nastavku da je predsednik izjavio svojevremno:

"Nemojte da pričate da ja nisam Anđelkov, Anđelko je mene priznao“, zaključujući zatim da se predsednik na ovaj način praktično "izlanuo" priznajući da mu Anđelko Vučić nije biološki otac.

Paunovićka je sve ove proizvoljne navode Lučića potvrdila i odobrila, istovremeno navodeći da je ove činjenice čula iz više izvora i naposletku zaključujući da Republiku Srbiju ne vode Srbi, već "nesrbi“.

U nastavku gostovanja, kako se navodi u krivičnoj prijavi, Paunovićka je dodala da je prva stvar koju treba uraditi "sutradan", nakon dobijenih izbora, zatvaranje granica, tako da se nikome ne sme dati da pobegne iz zemlje.

U toku daljeg dijaloga voditelj Lučić je izveo zaključak da su žene hrabrije od muškaraca i da svaka od njih treba da ubije "subašu“ u svom krevetu, te da svaka žena treba da se vodi sledećim pitanjem: "Hoćeš li mužu da glasaš za naprednjake, onda mene u stvari nećeš videti nikad više...Bolje umri nego da izađeš na izbore“.

Zatim je ponovo izneo pogrdne i uvredljive komentare na račun pristalica i članova SNS, izjavljujići kako je od jednog čoveka čuo definiciju "naprednjaka“, koja glasi: "glupi, a pokvareni“, sa čime se tužiteljka u penziji složila, govoreći da je to tačno i da su to oni, "naprednjaci".

Potom je, kako piše u krivičnoj prijavi, postavila retoričko pitanje: “Kako žena može glupom čoveku da objasni da on treba argumentima nešto da shvati?“, pritom misleći na pristalice i članove SNS.

U jednom momentu, Lučić je izjavio da je sada donet zakon da ko se izjasni da je Srbin, odmah dobija srpsko državljanstvo, srpska dokumenta i može da "glasa za njega“, misleći pritom na predsednika Republike Aleksandra Vučića.

U nastavku emisije, govoreći u tom kontekstu o eventualnom useljavanju Arapa na teritoriju Republike Srbije, Paunovićka je, kako piše u krivičnoj prijavi izjavila da ukoliko neki od tih Arapa dobiju srpsko državljanstvo, treba im zabraniti da glasaju i da glasačko mesto sa koga oni glasaju treba biti poništeno, istovremeno poredeći Republiku Srbiju sa Francuskom, govoreći kako francuska reprezentacija nema nijednog belca, već su sve crnci, praveći na ovaj način ozbiljnu diskriminaciju i po etničkoj osnovi.

U prijavi se dalje navodi da je Lučić nastavio sa izjavama diskriminišućeg karaktera, izjavljujući da predsednik Republike nije Srbin, da je Albanac koji mrzi Srbiju, da je sin jednog Albanca koga baš briga za Srbe, da je sin Fahrija Muslija, a da sin Fahrija Muslija ne može biti predsednik Srbije, da je njegov „pakleni“ projekat “zamena stanovništva u Srbiji”, kako u njoj više ne bi bilo Srba, da umesto njih priprema teren za dolazak Jevreja, Arapa i Crnaca, te da do 2030. godine ovde više neće biti Srba, da takođe i Ivica Dačić, Ana Brnabić i Šešelj mrze Srbiju i Srbe.

Tokom svog gostovanja i Paunovićka je nastavila sa iznošenjem pogrdnih i diskriminišućih komentara, pa je u svojim izjavama pominjala političke neistomišljenike i njihovu decu, i to Vojislava Šešelja i njegovog sina, kao i Ivicu Dačića, te brata i decu predsednika Republike, na šta se Lućić nadovezao i rekao da to nisu predsednikova deca, što je penzionisana tužiteljka ponovo odobrila i potvrdila, piše u krivičnoj prijavi.

U prijavi se zaključuje da su oni "iznošenjem ovakvih komentara smišljeno i dogovoreno podstrekavali svojim izjavama na mržnju i diskriminaciju usmerenu protiv članova SNS i političkih neistomišljenika zasnovanu upravo na ličnom svojstvu, odnosno njihovom političkom mišljenju, kao i na mržnju i diskriminaciju protiv predsednika Republike i njegove porodice po istim osnovima, dok je J.P. podstrekavala i na diskriminaciju po osnovu etničkog porekla".

Paunovićka se takođe tereti da je gostujući u više emisija javno izlagala svoje ideje kojima je podstrekavala mržnju i diskriminaciju protiv članova SNS i drugih političkih neistomišljenika, kao i protiv javnih tužilaca, a koje su, kako se navodi u prijavi, zasnovane na njenom ličnom poimanju politike.

Ona je gostujući u emisiji “Otisak”, koja je emitovana 16. juna 2026. godine izjavila:

“Namerno ovako postupa kako postupa, a sve ide od glavnog čoveka samog javnog tužilaštva. Mislim da se čak jedno izvesno vreme taj pritisak i prikrivao, onako, dosta je bio kako bih rekla perfidan, samo preko nekih lica se išlo u dubinu prilikom pritiska za pojedine predmete, međutim, to je sve sada tako jako vidljivo, toliko je otvoren taj pritisak izvršne vlasti, da vi imate, maltene, samim tim što se predsednik Srbije meša u rad pojedinih predmeta, on je znači na vreme obavešten šta se u pojedinom predmetu dešava".

Zatim je tokom gostovanja dalje navela:

"Prosto imate utisak, tu želju izvršne vlasti koja pokušava da satre u neku ruku pravosuđe, kao da se boji za svoju budućnost. Oni sad pripremaju teren da ugroze pravosuđe, da bi sutra, kada oni jednog dana, jel, siđu sa vlasti, imali iza sebe srušeno pravosuđe koje ne može ništa jer je zakonom sve urušeno".

"Tako da oni na to misle, otuda je to, nije njima važno kako će tužilaštvo ili sud da odluče u nekim predmetima. Njima je važno kako će oni sutra da prođu”, kojim izjavama je, kako se navodi u krivičnoj projavi, predstavljala svoje ideje i zagovarala mržnju prema predsedniku Republike, ali i prema radu javnih tužilaca i sudija, kao i njihovom postupanju u najosetljivijim predmetima za koje vlada veliko interesovanje javnosti, navodi se u krivičnoj prijavi.



Gostujući u emisiji “Bez pardona”, emitovanoj na portalu “Bez cenzure” na platformi “Youtube” 1. jula 2026. godine sa temom “Korupcija u Srbiji nije incident, već sistem”, Paunovićka se tereti jer je izjavila:

"Po meni, mnogo je važnije da biramo kvalitet, a to znači one firme koje imaju takav svoj status izgrađen sa svojim poreklom, sa svojim benefitom, sa svojim nekim backround karakteristikama, nego kada vam se pojavi firma koja je mnogo povoljnija od takve, ali pod sumnjivim kvalitetima radi, kao što je to na primer bio slučaj sa nadstrešnicom, kao i da “organizovana kriminalna grupa u vrhu države, ali takve organizovane grupe imate svuda, samo što je u vrhu države jedan naš čovek, jedan predsednik, a u svakom drugom tužilaštvu postoji takođe, gde je glavni javni tužilac sa svojim establišmentom tužilaca koji rade onako kako im se kaže, i to je jedan vid organizovane kriminalne grupe, te da svako svakom odgovara, a svako od njih je u suštini nezavistan od ovog gore, do trenutka dok se ne ispostavi da su im se interesi upleli jedan u drugi, tako da tako treba posmatrati ovaj sistem, to je upravo taj vid korupcije, kao kartel. Mreža, tako je. Odozgo ide i grana se dole".



Nastavila je: "Zato je vrlo važno kada se bude resetovao ovaj sistem, da se strašno vodi računa o kadrovima, da se izaberu oni koji su časni i koji znaju svoj posao, to je mnogo važno, jer čak, iskreno govoreći, meni je vrlo važnije čak da se radi o jednom poštenom čoveku koji kroz svoju karijeru nema profesionalne mrlje, ali koliko zna, znate, svako od nas može da nauči neku oblast, i to se nauči, a ono što se ne uči to je upravo to da li ste pošteni ili niste pošteni, ne postoji on je pošteniji od ovog, ili si pošten ili nisi pošten, sredine nema".

Tokom emisije takođe je izjavila:

"Složićete se sa mnom da do dolaska SNS na vlast nijedan predsednik nije imao, sebi nije dao, tolika ovlašćenja i tolika prava kao što je dao ovaj predsednik sada. Apsolutno nije. Ipak se poštovao ustav, moramo da priznamo, i ustav i zakon i institucije kakve god da su bile, bile su uzdrmane, ali ne ovoliko, ovo je do faze rušenja. Znači, ovde smo dozvolili da jedan čovek manipuliše kompletno narodom, što manipuliše svojim ljudima on ih je i doveo, neka ga trpe, ali kroz njihovo, i svi mi trpimo njega takvog kakav jeste".

"Znači, on je sebi dao isuviše prava, isuviše slobode, isuviše samovlasti da bi se ovako ponašao. Opet kažem, mi smo državu Srbiju izgubili onog trenutka, bar pravni deo, kad govorim o tome, onog trenutka kada se desila Hercegovačka, to je bilo 2014. , 2016. Tako je. Tog trenutka je država pala”, citirana je izjava Paunovićke u krivičnoj prijavi.

U krivičnoj prijavi je ocenjeno da je iznošenjem ovakvih ideja i konstatacija bivša tužiteljka gledaocima prezentovala mržnju usmerenu ka, kako prema javnom tužilaštvu, tako i prema organima vlasti, insinuirajući da su svojim postupanjima vršili prekoračenja ustavnih i zakonskih ovlašćenja, bez ikakvih osnova i dokaza.

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Takođe Paunovićka se tereti da je ​goostujući u emisiji “Glas javnosti” koja je emitovana 13. jula 2026. godine izjavila:

“To ko nas vodi, gde mi idemo i dokle smo stigli. To je ono nešto najjezivije i ako malo zagrebete vi ćete opet da dođete do istog zaključka, a to je da ovom državom vlada organizovana kriminalna grupa, to je grupa koja ima svoju državu, mi smo robovi, mi smo taoci jednog takvog režima".

Dalje je nastavila: "Ako dozvolite, pogledajte ko su vam direktori javnih preduzeća, oni su uglavnom vršioci funkcija, da bi se ljudi držali na uzici i da bi bili dovoljno ucenjeni da shvate gde su. Pogledajte ko su vam glavni javni tužioci, pogledajte kako se biraju tužioci, pogledajte sudije, predsednike sudova, sve je to copy paste varijanta koja ide odozgo. Naime, ne mora naš predsednik da zna, svakog pojedinačno, recimo, tužioca koji treba da bude biran, ali znaju oni ljudi koji su ispod njega, znaju njihove karakteristike i to su dogovori pre nego što se izabere na visokoj funkciji bilo ko od tih ljudi, sede, dogovaraju se, većaju, ko je najpogodniji, ko ima najfleksibilniju kičmu, ko je spreman da učini sve, pa ćete tu sresti ljude, ne samo slabog karaktera, a što je vrlo važno, naravno, i kad se ti tužioci biraju, ta dostojnost je broj 1, nego što su to ljudi ili ucenjeni ili su ljudi iz samog kriminalnog miljea i koji su se tamo negde, jel, zakleli da će raditi onako kako pogoduje nekima".

"To je poenta, znači, nemojmo da se čudimo što je sve ovako, biće još gore, kako se približavaju izbori, ja se uopšte ne nadam nekom boljitku, naprotiv, sve više i više se ogoljuju stvari, razgoljuje se ta kriminalna priča, narod je toliko duboko podeljen u društvu da više nismo mi, nego smo oni i ovi, levi i desni, ćaci i studenti, učeni i neučeni, tako da na svim segmentima postoji ta podela”, navela je Paunovićka.

U krivičnoj prijavi je zaključeno da je na ovaj način penzionisana tužiteljka podstrekavala na mržnju i diskriminaciju usmerenu prema članovima SNS, navodeći da su oni deo organizovane kriminalne grupe koja vlada državom, a da su građani Srbije njihovi robovi i taoci