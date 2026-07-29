Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je narodu Japana reči iskrenog saučešća i podrške pošto je tu zemlju pogodio snažan zemljotres.



- Sa velikom zabrinutošću primio sam vest o snažnom zemljotresu koji je pogodio japansko ostrvo Kjušu.

- U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najdublje saučešće porodicama stradalih, predsednici Vlade Japana narodu Japana, uz nadu da će svi nestali biti pronađeni i spaseni. Povređenima želim što brži oporavak.

- Srbija je ponudila pomoć i spremna je da pruži svu potrebnu podršku prijateljskom Japanu. U ovim teškim trenucima, naše misli su uz japanski narod, poručio je predsednik Vučić.

Najmanje 13 osoba izgubilo je život u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto. Posle potresa došlo je do eksplozije u tržnom centru, obustavljen je železnički i avio-saobraćaj, dok spasilačke ekipe tragaju za nestalima.

Jezive scene odande pogledajte u našoj galeriji: