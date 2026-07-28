Podsetimo, Informer je ranije ekskluzivno objavio ceo spisak "studentske" lista, na šta su blokaderi kao opareni skočili i povikali da je "sve izmišljeno".

Mađutim, Jasmina Paunović danas je potvrdila da se nalazi na "studentskoj" listi.

Naime, protiv Paunović je danas podneta krivične prijava, kao i protiv Dejana Lučića, zbog sumnje da su u više emisija podsticali mržnju i diskriminaciju.

Nije prošlo mnogo a oglasila se i bivša javna tužiteljka, koja je preko blokaderskih medijima pokušala da sebe predstavi kao žrtvu.

"Krivična prijava protiv mene neutemeljena i proizvoljna, ovo je borba protiv studentske liste," rekla je Paunović za blokadersko glasilo - i time priznala da je zaista na "studentskoj" listi.

Dakle narode, sada je sve jasno! Ovo su ljudi zbog kojih nas maltretirali više od godinu dana, samo da se oni dočepaju fotelja!