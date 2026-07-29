Politika
Vučić sa sindikatima Apoteka Beograd: Usvojeni svi zahtevi radnika!
Radnicima je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćene, i to odjednom, a zdravstvene knjižice će im biti overene od danas
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče sa predstavnicima sindikata Apotekarske ustanove Beograd i na tom sastanku su, prema rečima predsednice sindikata „Opstanak“ Jelene Šikuljak, svi zahtevi radnika potpuno uvaženi.
- Svi zahtevi radnika Apotekarske ustanove Beograd, kao i Sindikata „Opstanak“ Apoteke Beograd potpuno su uvaženi - izjavila je Šikuljak posle sastanka sa predsednikom Vučićem.
Navela je da im je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćeno, i to odjednom, a zdravstvene knjižice će im biti overene od danas. Takođe, obećano im je da će svi dugovi prema dobavljačima biti plaćeni, a da će im, u prvoj polovini avgusta, biti obezbeđena sredstva za rad.
Šikuljak je istakla da će Apotekarske ustanove Beograd imati probni rad od tri do šest meseci.
- Ako budemo poslovali u dugovima, onda će biti koncesije, ako ne, onda ćemo se dalje dogovarati - istakla je Šikuljak.
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