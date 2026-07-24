Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smatra da pojedini evropski lideri potcenjuju spremnost ruskog predsednika Vladimira Putina da povuče najteže poteze ukoliko proceni da je to neophodno.

Govoreći u intervjuu za švajcarski Weltwoche, Vučić je rekao da je tokom razgovora sa evropskim zvaničnicima stekao utisak da mnogi veruju kako Moskva neće otići do kraja.

"Misle da Putin blefira"

Vučić je rekao da je prisustvovao razgovorima na kojima je Rusija bila glavna tema i da je pažljivo slušao stavove evropskih lidera.

Prema njegovim rečima, oni smatraju da je Zapad vojno snažniji od Rusije, ali istovremeno, kako kaže, potcenjuju odlučnost Kremlja.

– Na kraju oni veruju da su snažniji od Rusije, što je po količini naoružanja tačno, ali potcenjuju Ruse verujući da Putin blefira – rekao je Vučić.

"Nemam nikakvu sumnju"

Predsednik Srbije ocenio je da ruski predsednik nikada nije odustao od mogućnosti korišćenja svih sredstava predviđenih ruskom vojnom doktrinom.

– Na kraju, ako je potrebno, on će ga koristiti. Nemam sumnje. Mogu mi reći da lažem da se to nikada neće desiti. Nikada nije odustao od prava korišćenja nuklearnog naoružanja. Da je drugačije, bilo bi teško da politički preživi – izjavio je Vučić.

"Posle septembra očekujem eskalaciju"

Govoreći o daljem razvoju sukoba, Vučić je ponovio da očekuje pogoršanje situacije posle septembra.

Kako je rekao, nekoliko nedelja nakon tog perioda, prema njegovoj proceni, moglo bi da dođe do nove eskalacije rata.

– Videćemo posle septembra... nekoliko nedelja kasnije sam siguran da ćemo videti eskalaciju – rekao je predsednik Srbije.

Izvor: Weltwoche