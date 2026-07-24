Detalji susreta podeljeni su putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:

"Zahvalio sam ambasadoru Austrije Kristijanu Ebneru na ličnom doprinosu unapređenju odnosa naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji.

Osvrnuli smo se na rezultate ostvarene prethodnih godina, naročito na snažne ekonomske veze i značaj austrijskih investicija za našu zemlju. Razgovarali smo i o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali naše zemlje i otvorili nove mogućnosti za saradnju.

Cenim angažovanje ambasadora Ebnera i otvoren pristup koji je pokazao tokom boravka u Srbiji i poželeo sam mu mnogo sreće i uspeha u daljem radu", poručio je Vučić.

BONUS VIDEO