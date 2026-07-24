"Što se tiče Evropske unije, niko me nije kontaktirao oko ovoga, ali ne znam zašto bi mene kontaktirali. Neka kontaktiraju one koji su joj davali nagrade. Neka kontaktiraju nekog iz nevladine organizacije 'Crta'. Ona je za njih jedan od najkredibilnijih partnera", rekla je Brnabić na konferenciji za novinare odgovrajući na pitanje da li je neko iz EU reagovao na "skandaloznu izjavu Jasmine Paunović".

Ona je dodala da njih treba da kontaktiraju i da li je moguće da će da ostave nagradu "Hrabri glas" nekome ko može sve ove stvari da izgovori.

"Ja razumem da njih previše ne zanima porodica Aleksandra Vučića. Pa ni nikada do sada nisu reagovali. A stoti i hiljaditi put čujemo da mu otac nije otac i prvi put možda čujemo baš da deca, svo troje njih, da nisu njegova deca. Šta smo već čuli o toj porodici i šta su oni ljudi morali da pretrpe i da prežive, ovo je samo još jedna stvar", rekla je Ana Brnabić.

Ona je dodala i da kontaktiraju te što su ovakvoj ženi davali nagrade, kao što je NIN.

"Ako vam jedan medij kaže: Ova žena je ličnost godine, pa pitajte: što je sad još uvek ličnost godine? I da li jeste, ili da li u pozitivnom ili u negativnom smislu. Mene ne moraju da kontaktiraju, ja sa Jasminom Paunović nikakve veze nemam. Imaju veze sa studentskom listom. Ja znam da često kontaktiraju sa Vladanom Đokićem. On do sada nijednom nije, ni kao rektor ni kao političar, prihvatio poziv predsednika Vučića na dijalog. Zato je prihvatio svaki poziv stranaca na razgovor. Što ga ne pitaju: kakva mu je to lista i kakve su to vrednosti? Je l' to lepša, bolja, obrazovanija, kulturnija Srbija? Je l' to to što imaju da ponude građanima Srbije i svojim partnerima iz EU, kao lepšu, bolju, kulturniju, obrazovaniju, demokratskiju Srbiju?", dodala je Brnabić.

Ona je ukazala i da u pojedinim medijima nema reči o izjavi Jasmine Paunović.

"Dnevni list Danas kaže da su zbog mene u Novom Sadu šarali +384. Čitava jedna strana članka! Ni na jednoj, ni na jednoj polurečenici ne kažu da to nisam izmislila ja, nego Goran Ješić. Da je Goran Ješić rekao za Vojvodinu! Goran Ješić, koji je deo famozne 'platforme za evropsku Srbiju' sa Đilasom, Marinikom, Ponošem, Pavlom Grbovićem i ostalim, da je njegova politika: rezervisali smo pozivni broj +384 za Vojvodinu. Čitav tekst ne kaže od čega je sve to počelo, nego sam ja kriva. Nije on kriv, ja sam kriva. Tri dana nema reči o Jasmini Paunoviću na N1, Nova S, baš da vidim da li će opet, da li će Vreme, Radar da pišu, pa toliko puta su je intervjuisali. I šta je sad, što je sad ne pozovu da pitaju?", rekla je Brnabić. Upitala je i "koliko je u tim medijima pisano o Milici Živković, stradaloj studentkinji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu". "Koliko je bilo minuta, ili koliko dana minuta, ćutnje za nju? Ni jednom. Koliko je bilo protesta da se zahteva istraga? Ni jednom. Bio je protest kako bi se opstruisala istraga. Koliko puta su ti mediji pisali o svemu tome? Ni jednom", kazala je predsednica Skupštine.

Ona je navela da je društvu postalo normalno da neko za Vučića, njegovu majku, oca, decu, brata kaže šta god želi i da se to više ne primećuje. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je ranije da je u pismu evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos, povodom izjava bivše tužiteljke Jasmine Paunović, želela da skrene pažnju na napade koje trpi porodica predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da ti napadi dolaze od nekog ko je, kako je rekla, nosilac prestižnih nagrada koje su joj dodelile organizacije civilnog društva koje se definišu kao proevropske.