Brnabić je navela da želi da obavesti javnost o dve stvari.

Podsetila je da je sazvala za ponedeljak u 10.00 časova deveto vanredno zasedanje na kome će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

-Nažalost prisustvoćemo još jednom rijalitiju od strane narodnih poslanika iz bivše vlasti koji očigledno nemaju poslanika da obezbede kvorum, nemaju dovoljno potpisa da iniciraju zasedanje Narodne Skupštine, ali žele da raspravljau o poverenju ili nepoverenju Vladi. To je politički rijaliti koji je sasvim u njihovom maniru. Mi smo pokazali demokratski kapacitet koji je izuzetno važan, pokazali da nemamo čega da se plašimo. Verujem da nećemo čuti ništa novo, već sve isto kao i na svakoj sednici Narodne Skupštine bez obrzira na to šta je dnevni red - rekla je Brnabić.

O Jasmini Paunović

-Ono što mi je važnije od tog političkog rijalitija je ovo što se poslednja tri dana dešavalo u do sada nezabeleženim govorom mržnje od strane Jasmine Paunović, nekoga ko je vršio najviše funkcije u okviru tužilaštva, bila je zamenik višeg javnog tužioca u Beograda, od nekoga ko je dobio najviša priznanja od organizacija civilnog društva koje se diče time da su proevropske, pro vladavina prava, pro ljudska prva, prodemokratske i tako dalje...Ona je žena koja je dobila nagradu od nevladine organizacije CRTA, nagradu Hrabri glas, nagradu Evropskog pokreta u Srbiju za verovali ili ne doprinos godine Evropi, deo je Proglasa, članica famozne Anketne komisije i po svemu sudeći druga na studentskoj, odnosno blokaderskoj listi, pošto na toj listi nema nijednog studenta. Odmah iza Vladana Đokića. Imate određene medije koji nijednu reč nisu objavili o ovome. Desetine, stotine puta su je zvali da gostuje i smatra i promišlja na različite teme, ali sad treći dan se prave da se nije desilo. Kao da nije govorila najmonstruoznije stvari, to dokazuje nedostatak profesionalnosti i nedostatak objektivnosti - rekla je Brnabić.

-U osudama koje smo videli putem društvnih mreža, ljudi su osudili sve što je gospođa Paunović govorila, rasizam, ksenofobiju, priču o zameni stanovništva...Da Srbiju ne vode Srbi nego nesrbi...To da je zvučala toliko neinteligentno da su se zapitali kako je ta žena kao tužilac uspevala da reši bilo koji slučaj, a onda odgovaraju "pitanje da li je rešila". Ti isti ljudi koji to pišu su pozivali na proteste kako bi se ona zaštitila zato što je navodno bila žrtva progona kao tužilac, ništa im to ne smeta danas. Dobro je što je makar jedan deo javnosti osudio govor mržnje, rasizam, antisemitizam, ksenofobiju, mizoginiju, a da li smo pritemili da jednu stvar nisu osudili, a toje napad na porodicu Aleksandra Vučića. Niko nije rekao "A zašto napade jednog oca, majku, porodicu, decu? Zato što je to otac Aleksandra Vučića, majka Aleksandra Vučića, zato što su to deca Aleksandra Vučića, zato što je to njegova porodica - dodala je.

Brnabić je istakla da već treći dan svi ćute o sramnom govoru mržnje Jasmine Paunović.

- Strašno je za francusku reprezantaciju što je Paunović rekla, ali kako vam nije strašno šta je sve izrečeno o deci Aleksandra Vučića. Nismo čuli oni koji su dali nagrade Jasmini Paunović, evo treći dan svi ćute. Nismo ih čuli da li i dalje svi koji su je nagradili misle da je ona neko ko treba biti i dalje uvažavan. Pa kako je to moguće? Da zaključimo, Jasmina Paunović je treći dan za Proglas, Anketnu komisiju i sve ostale, njihova ličnost godine - rekla je Brnabić.

Brnabić odgovara na pitanje novinara

Odgovarajući na pitanja novinara, Brnabić je rekla da je niko iz EU nije kontaktirao nakon skandalozne izjave Jasmmine Paunović.

-Ne znam zašto bi mene kontaktiraju, neka kontaktiraju one koji su joj dali nagradu. Što Vladana Đokića ne pitaju kakva je to lista, je li to lepša, bolja, obrazovanija, kulturnija Srbija? - rekla je Brnabić.

Na pitanje novinara za nove laži koje su raskrinkane ponovo a koje su blokaderi plasirali vezano za informaciju da je policija ''pretukla'' dečaka u Valjevu, nakon čega je u medijima objavljen snimak koji ih demantuje, Brnabić je odgovorila na to:

- Još jedna laž, šta vas čudi? Ono što se njima ne sviđa, oni sakriju to i kažu da to što su izmislili oni, ja sam izmislila. Kada im se nešto ne sviđa i kada nešto ispliva na videlo, blokaderskih medija nigde nema, nećete ništa čuti vezano za te istine. To je taj modus operandi, ali ono što je stravično je da je dovelo do toga da možete da za decu, majku, brata Aleksandra Vučića da kažu šta hoće i da osude sve osim toga - rekla je Brnabić.

Predsednica Skupštine je naglasila suštinsku razliku između politike koju vode blokaderi i politike koju vodi Aleksandar Vučić:

- Koja je to politika opozicije? Da rezervišu broj +384 za Vojvodinu? Tri dana nema reči o govoru Jasmine Paunović, na N1, Nova S, nije se desilo. Pa koliko je kod njih bila vest o Milici Živković, stradaloj studentkinji Filozofsog fakulteta u Beogradu, protesti, minuti ćutnje, nijednom.

To je taj modus operandi, a ono što je stravično je da je taj modus operandi doveo do toga da je svima nama potpuno normalno i prirodno da za majku Aleksandra Vučića, ocu, brata, decu možete da kažete šta želite. Mi to više ne primećujemo. Uspeli su da svima nama to postane normalno, da ne vidimo kao nenormalno. Zato molim sve nas da se probudimo, da se vratimo politici Aleksandra Vučića, da nijedna porodica ne sme biti napadnuta. I to je suština ujedinjene Srbije i suštinska razlika između politike koju promovišu blokaderi i koju promoviše Aleksandar Vučić - rekla je Brnabić.

Sednica o poverenju Vladi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak u 10.00 časova deveto vanredno zasedanje na kome će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, saopšteno je iz parlamenta. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Brnabić je ranije danas rekla da će sednica biti zakazana za ponedeljak i istakla da će se na njoj videti da li većina u parlamentu ima poverenja u vladu Đure Macuta.

"Imamo 30 dana (od izglasavanja nepoverenja Vladi) da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament", rekla je Brnabić za K1 i dodala da od tada ima 60 dana do izbora. Kako je navela, može da se desi da parlament i dalje ima poverenje u Vladu premijera Macuta.

"Samo da vidimo da li parlament ima poverenje u vladu ili nema", dodala je ona.