Potpredsednica i internacionalna sekretarka Srpske napredne stranke Ana Brnabić primila je delegaciju omladine Demokratskog zbora (NEDISY), najveće političke stranke na Kipru i sestrinske organizacije SNS u okviru Evropske narodne partije (EPP).

Delegaciju je predvodio predsednik NEDISY i poslanik u kiparskom parlamentu Demos Georgiadis.

Podrška teritorijalnom integritetu Srbije

Tokom otvorenog i prijateljskog razgovora, predstavnici kiparske delegacije istakli su punu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije.

Naglasili su značaj poštovanja međunarodnog prava, osnovnih principa međunarodnih odnosa i Povelje Ujedinjenih nacija.

Podrška evropskim integracijama

Sagovornici su razgovarali i o evropskom putu Srbije, a predstavnici NEDISY izrazili su podršku nastavku procesa evropskih integracija, ocenjujući da on doprinosi daljem razvoju zemlje.

Tom prilikom pohvaljeni su i dosadašnji ekonomski rezultati Srbije.

Jačanje saradnje Srbije i Kipra

Na sastanku je istaknuta važnost redovnih kontakata i razmene mišljenja o temama od zajedničkog interesa.

Predloženo je intenziviranje međustranačke saradnje kroz češće razmene delegacija, a Srpska napredna stranka prihvatila je poziv da u narednom periodu poseti Kipar.

Kako je zaključeno, poseta delegacije NEDISY predstavlja potvrdu dobrih odnosa dve sestrinske organizacije i važan korak ka daljem unapređenju saradnje na svim nivoima, sa posebnim akcentom na povezivanje mladih u okviru omladine Evropske narodne partije (YEPP).

Izvor: SNS