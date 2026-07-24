Potpredsednica i internacionalna sekretarka Srpske napredne stranke Ana Brnabić primila je delegaciju omladine Demokratskog zbora (NEDISY), najveće političke stranke na Kipru i sestrinske organizacije SNS u okviru Evropske narodne partije (EPP).
Delegaciju je predvodio predsednik NEDISY i poslanik u kiparskom parlamentu Demos Georgiadis.
Podrška teritorijalnom integritetu Srbije
Tokom otvorenog i prijateljskog razgovora, predstavnici kiparske delegacije istakli su punu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije.
Naglasili su značaj poštovanja međunarodnog prava, osnovnih principa međunarodnih odnosa i Povelje Ujedinjenih nacija.
Podrška evropskim integracijama
Sagovornici su razgovarali i o evropskom putu Srbije, a predstavnici NEDISY izrazili su podršku nastavku procesa evropskih integracija, ocenjujući da on doprinosi daljem razvoju zemlje.
Tom prilikom pohvaljeni su i dosadašnji ekonomski rezultati Srbije.
Jačanje saradnje Srbije i Kipra
Na sastanku je istaknuta važnost redovnih kontakata i razmene mišljenja o temama od zajedničkog interesa.
Predloženo je intenziviranje međustranačke saradnje kroz češće razmene delegacija, a Srpska napredna stranka prihvatila je poziv da u narednom periodu poseti Kipar.
Kako je zaključeno, poseta delegacije NEDISY predstavlja potvrdu dobrih odnosa dve sestrinske organizacije i važan korak ka daljem unapređenju saradnje na svim nivoima, sa posebnim akcentom na povezivanje mladih u okviru omladine Evropske narodne partije (YEPP).
Izvor: SNS
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