Naim Leo Beširi:

"Jasmina Paunović, bivša tužiteljka, navodno druga na studentskoj listi je u nekom opskurnom intervjuu izjavila sledeće:

1.Gledajte na ša liči francuska reprezentacija, nema belih ljudi izgubili su identitet;

2.Srbijom ne vladaju Srbi, vladaju nesrbi;

3.Nećemo valjda Arapima da dozvolimo da glasaju;

Ne samo da je uvredila najstariju Republiku, nego je svoje rasističke ispade na temu crnaca proširila i na Arape.

Ova poklonica teorija zavera, plitkoga uma i nadasve priprostih i zlih stavova ne bi trebalo da gazi kupus u kaci, a ne da menja siste!"

Blokaderi su na mrežama nastavili da komentarišu:

"Mislio sam da se sprdate za gostovanje Jasmine Paunović kod Dejana Lučića. A onda naleteh na klip. Bez teksta sam."

"Nenormalno je sve što se desilo u onom nečemu gde je pričala bivša tužiteljka Paunović. I sada se Informer nadovezuje. Ja ne znam da je ideja prvobitnog studentskog pokreta promovisala nasilje i netoleranciju. Jako zabrinjavajuće. Plus, ona je i u ProGlasu!"

"Samo lud čovek može da glasa za listu gde je ovakva osoba. Još je ona nešto važila za normalnu."