Pažnju je privukla i izjava voditeljke N1 koja je, pozivajući se na pisanje nedeljnika Vreme, rekla da kandidat za tu listu ne može biti - student.

Prema tvrdnjama, među kandidatima ne nalaze studenti, već profesori, univerzitetski funkcioneri i javne ličnosti.

Kritike na račun sastava liste ne jenjavaju, a pažnju javnosti privukla je i izjava voditeljke N1, koja je u programu uživo rekla da je uslov za kandidaturu na "studentskoj" listi da kandidat ne može biti student.

"​Proces formiranja Studentske liste trenutno je u toku, a u njega je uključeno više od 80 plenuma širom Srbije, objavio je danas nedeljnik Vreme, koji saznaje da su u tome jedinstveni svi fakulteti i univerziteti koji su prvobitno bili uključeni u studentske proteste u Srbiji. Kada je reč o uslovima za ulazak na listu, Vreme navodi kao prvi uslov da kandidat ne može biti student", rekla je.

Kada je došao trenutak da se izađe pred građane, da se preuzme odgovornost i da se stave imena na izbornu listu - od studenata ni traga ni glasa! Definitivno je studentska lista podvala decenije na kojoj ima samo stranih lica i političkih lešinara.