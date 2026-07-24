A najmanje se ističu po urađenom, postignutom, pametnom i vrednom pažnje da se ijedan građanin Srbije zapita.
Ko je Zlatko Kokanović, jedan od ljudi na takozvanoj studentskoj listi, pogledajte u videu.
Lica koja su zauzela mesta na studentskoj listi nisu poznata ni po čemu pozitivnom u društvu, ako su uopšte i poznata
A najmanje se ističu po urađenom, postignutom, pametnom i vrednom pažnje da se ijedan građanin Srbije zapita.
Ko je Zlatko Kokanović, jedan od ljudi na takozvanoj studentskoj listi, pogledajte u videu.
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