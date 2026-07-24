Tokom dvodnevne posete, delegacija koju predvodi predsednik "NEDISY" i poslanik u kiparskom parlamentu, Demos Georgiadis, imaće priliku da se kroz razgovore sa visokim predstavnicima Srpske napredne stranke i državnih institucija upozna sa političkom i ekonomskom situacijom u zemlji, reformama u procesu evropskih integracija, kao i pozicijama Srbije prema svim aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Srpska napredna stranka će i u narednom periodu posvećeno raditi na izgradnji i unapređenju odnosa sa sestrinskim partijama širom sveta, u cilju obezbeđivanja još snažnije podrške daljem razvoju Srbije.

Ispred SNS-a, delegaciju će primiti Ana Brnabić, potpredsednik i internacionalni sekretar stranke.