Radivoje Jovović, predsednik poslaničke grupe „Demokratska stranka – Zajedno – Pokret slobodnih građana” u Skupštini AP Vojvodine, imao je izliv mržnje prema Srbiji, još jednom potvrdivši da blokaderima smeta svaki napredak zemlje.

Naime, on je na društvenim mrežama objavio snimak u kojem i ostale mrzitelje Srbije poziva na "brzinsku reakciju", a sve zbog toga jer ne može da smisli da Grad Novi Sad može da se razvija i napreduje.

Jovović je takođe vređao i srpsku himnu, kao i zastavu:

-Čemu smo mogli da se nadamo ako nam je himna nacionalistička. Čemu smo mogli da se nadamo ako u himni Bog štiti samo Srbe. Srbi su jedine i osnovne žrtve. Na zastavi i na grbu nam je kruna. Ja ne znam kako da objasnim svojim studentima šta je to republika ukoliko oni uče nekakve o Nemanjićima, Obrenovićima manje, Karađorđevićima više i tako dalje - izjavio je on.

"Neće biti Novog Sada, grba na zastavi, Himne, a ni Boga! To je politika blokadera...", komentar je jednog korisnika na Iksa koji je podelio snimak ovih Jovovićevih izjava.