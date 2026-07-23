Okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju"

Uz učešće predsednika Vučića i češkog premijera počeo je okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju".

- Hvala na tome što ne samo promovišete češku privredu, već i govorite o dobroj saradnji između naših zemalja. Govorili ste o brojevima, dovoljno je samo pogledati ovo: da smo 2012. imali ukupnu trgovinsku razmenu na nivou od 433 miliona evra, a da je danas ona 2,4 milijarde. Da se vidi koliko smo napredovali i šta smo u međuvremenu uradili, rekao je predsednik Vučić obraćajući se češkom premijeru Babišu i učesnicima Okruglog stola Srbija - Češka koji se ekonomskim temama.

Vučić je potom dodao:

- I verujem da imamo još prostora za unapređenje, ne samo trgovinske razmene roba, već i u razmeni usluga, koja postaje sve značajniji udeo u našoj sveukupnoj razmeni. Mi imamo političke veoma dobre veze, ekonomski sve bolje, i ja mislim da su ovakvi forumi dobra prilika: s jedne strane, da od nas čujete i dobijete političku poruku: Vi, Česi, da ste dobrodošli u Srbiju i da želimo da imamo što više čeških investicija u našoj zemlji.

- I sa druge strane, da smo u stanju da pomognemo u rešavanju svih tehničkih, bilo kakvih drugih poslovnih problema na koje država ima pravo da utiče. Zato je važan i kontakt između prvih potpredsednika Vlade, gospodina Karla Havričeka i Siniše Malog, i to smo danas dogovorili.

- Bez obzira na to što je Češka članica NATO, mi smo vojno neutralna zemlja i na vojno-vojnu i vojno-medicinsku i svaku drugu vrstu, svaku drugu vrstu saradnje. Želim samo da još istaknem jednu stvar, da sam zamolio danas premijera Babiša oko Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između Srbije i Češke da to podignemo na ministarski nivo. Sledeći sastanak bi, po našoj računici, trebalo da bude održan u Beogradu, u Srbiji, ili u februaru ili u martu, neposredno pred Expo, za koji smo izuzetno zahvalni predsedniku vlade Babišu i prvom potpredsedniku gospodinu Havričeku na tome što su doneli odluku da Češka učestvuje.

- I posebno sam srećan što ćete danas imati priliku, uvaženi gospodine Babiš, da posetite Expo i da vidite kakvo je to gradilište, da vidite šta sve radimo, da vidite koliko ulažemo u razvoj Srbije, i verujem da ćete biti veoma zadovoljni. Želim takođe da kažem ono što mi je za kraj najvažnije, da će ovo otvoriti kontakte između naših srpskih kompanija i čeških kompanija, da ćete moći jedni sa drugima da razmenite iskustva i da razgovarate o sklapanju konkretnih poslova. Izvinite što sam vam ovoliko vremena oduzeo, i još jednom, beskrajno hvala na poseti. Za mene je, dragi Andrej, to bila čast, i kao i uvek, mogao sam mnogo toga da naučim od tebe, od tvojih prijatelja, i nadam se skorom viđenju...

- Bilo gde, u Beogradu, u Pragu, ili na bilo kojem drugom mestu u svetu. Hvala vam najlepše još jedanput, a vas, dragi gosti iz Češke Republike, samo molim da se osećate ovde, u Beogradu i Srbiji, kao kod svoje kuće. Hvala još jedanput - zaključio je Vučić.

Pored Vučića i Babiša, privrednicima se u uvodnim izlaganjima obratio i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i predsednik Konfederacije industrije Češke Jan Rafaj.

Obraćanje predsednika Vučića

Vučić se zahvalio Babišu na poseti.

- Za nas je veliko zadovoljstvo i ogromna čast. Nas vezuje predivna istorija. Mnogo toga smo učili od Čeha. Uvek smo imali najbliže odnose. Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou. Da izrazim veliku zahvalnost na podršci Srbiji na njenom evropskom putu. Razgovarali smo i ja sam rekao da ja za Srbiju najvažnije da bude deo jedinstvenog tržišta. Mi danas imamo značajno veću stopu rasta - rekao je predsednik.

Vučić je kazao i da je danas sa Babišem razgovarao i o ekonomiji te se osvrnuo i na ekonomsku razmenu dveju zemalja te naglasio da je naša robna razmena pre 12 godina bila 413 miliona evra a da je sada šest puta veća - 2,4 milijarde evra - od toga je srpski izvoz 1,350 milijardi odnosno 10 puta veći nego pre 10 godina. - Naša ekonomska saradnja raste, Češka postaje sve značajniji partner. Razgovarali smo o ekonomiji i novim investitorima koji dolaze iz Češke. U periodu januar - maj imali smo povećanje naše razmene. Mogu da kažem da sam srećan što poznajem Babiša, dugo smo prijatelji, te sam i ovu priliku iskoristio da mnogo toga čujem i naučim od njega. Posebnu zahvalnost dugujem zbog odluke njegove Vlade da dođu na Ekspo. Verujem da će češki paviljon biti jedan od najposećenijih - kazao je predsednik. Obraćanje Babiša Babiš je podsetio da je Srbija poklonila 100.000 vakcina za vreme kovida. -EU nam tada nije pomogla. Takve stvari se ne zaboravljaju. Znači, naši odnosi su dobri dugoročno. Ove godine vidimo se već četiri puta. Ja sam oduševljen kako biznis naših kompanija u Srbiji funkcioniše. Nadam se nakon našeg susreta da ćemo uspeti prodati one naše avione skajfoks - kazao je Babiš i istakao da se raduju Ekspu. - Ne želim da dužim, samo nekoliko reči u vezi Šengena i Evropske unije: umesto da EU pokušava da prošiti šengenski prostor na ceo Zapadni Balkan, uključujući Srbiju, mnogo puta sam nastupao u tom smislu. Uopšte ne shvatam zašto Srbija nije u Šengenu. Paradoksalno, neke zemlje Šengena, a ja sam stajao na granici Severne Makedonije, možda puno gore brane granicu protiv ilegalne migracije od zemalja koje još nisu u Šengenu. - Ista priča je sa Evropskom unijom: umesto toga da EU nastoji da Srbija i Zapadni Balkan uđu u EU, to je beskrajna priča koja traje desetine godina, a nažalost nismo u stanju na nivou Evropskog saveta reći zašto zapravo ne žel imo ove zemlje. Srbija ima našu podršku - rekao je Babiš koji je iskoristio priliku i da se zahvali Vučiću na jučerašnjoj večeri. - Gospodine predsedniče, hvala na jučerašnjoj večeri, to je bilo sjajno, sjajna atmosfera, prijateljski odnosi, i mislim, zaista, da naša saradnja je sjajna, ima puno projekata koje naše kompanije nude, a verujem da ćemo doći do kraja sa tim projektima - zaključio je Babiš. Vučić o izborima - Ja to ne mogu sam da uradim, da raspišem izbore... za očekivati je da budu održani u oktobru ili novembru što znači da će biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja češke novinarke koja je pitala kada će biti održani parlamentarni izbori u Srbiji. - Imaćemo parlamentarne izbore do kraja godine, predsedničke nešto kasnije, rekao je Vučić dodavši da je dao svoju reč da će izbori biti održani do kraja 2026. - Što se tiče pitanja oko raspisivanja izbora, pa, ja ne mogu to sam da učinim. Ja to mogu da učinim pošto vlada obavesti Narodnu skupštinu, posle toga ja izbore raspisujem. Za očekivati je da izbori budu održani ili u oktobru ili u novembru mesecu. To je kada će biti održani izbori, a to bi značilo da će biti raspisani ili u septembru ili početkom oktobra. Tako da još nemamo tačan datum, ali mislim da svi znaju već izvesno vreme. - Ja sam još prošle godine rekao da će do kraja 2026. biti održani izbori, i dao sam reč. Tako da, pre kraja godine, imaćemo parlamentarne izbore svakako. Predsedničke nešto kasnije, zaključio je Vučić. O strateškom partnerstvu: Važna promena u želji SAD da na drugačiji način tretiraju Srbiju - Srbija je tek otpočela strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama, to jeste važna stvar za naš narod, za našu zemlju, i ta tema je veoma kompleksna, njoj je pridata pažnja ovde samo na simboličnom nivou, a malo ko je ulazio u suštinu, i malo ko je želeo da se udubljuje i da sazna šta to zaista nosi.

- Tu ima i stvari koje nisu jednostavne, nisu lake; tu ima stvari oko kojih mora da se vodi debata u našem društvu, ali to je važna promena u želji Sjedinjenih Američkih Država da na drugačiji način tretiraju Srbiju. I mi smo veoma zahvalni zbog toga, i spremni da razgovaramo, i da, kao jedna mala, ali slobodna i nezavisna zemlja, takav dijalog vodimo, u skladu sa interesima, razume se, Republike Srbije, i poštujući snagu Amerike i poštujući njenu poziciju u svetu, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara. O blokaderima - Ne znam šta bih odgovorio ljudima kojima je jedini posao da napadaju tuđe porodice. Ja sam ponosan i na svoje ostarele roditelje i na svoje troje dece, Danila, Milicu i Vukana. Ja neću da delim porodice u Srbiji, neću da delim društvo. Ja želim ujedinjenu, normalnu Srbiju, u kojoj porodice neće biti mete bilo kog političkog aktera. U tome je razlika između nas - kaže Vučić.

Počeo plenarni sastanak delegacija Srbije i Češke, predvode ga Vučić i Babiš

U Palati "Srbija" počeo je danas plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke koji predvode predsednik Aleksandar Vučić i češki premijer Andrej Babiš.

Sastanku prisustvuju i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Prethodno je Babiš održao odvojene sastanke sa Vučićem i Macutom. Nakon plenarnog sastanka, uslediće izjave Vučića i premijera Češke.

U Palati "Srbija" biće održani, uz učešće predsednika Vučića i češkog premijera i okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju".

Pored Vučića i Babiša, privrednicima će se uvodnim izlaganjima obratiti i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i predsednik Konfederacije industrije Češke Jan Rafaj.

Vučić se oglasio nakon sastanka

Predsednik Vučić oglasio se nakon susreta na svom Instagram nalogu: "Dobar razgovor sa Andrejem Babišem o mogućnostima za dalje unapređenje privredne saradnje Srbije i Češke, sa posebnim osvrtom na povezivanje naših kompanija, nove investicione prilike i jačanje ekonomskih veza između dve zemlje. Još jednom sam zahvalio na potvrdi učešća Češke na EXPO 2027, uveren da će ova svetska izložba biti prilika za predstavljanje inovacija, povezivanje privrede i otvaranje novih mogućnosti za zajedničke projekte. Razmenili smo mišljenja i o evropskom putu Srbije, kao i o potrebi zajedničkog odgovora na izazove nelegalnih migracija, uz uverenje da su odgovornost, dobra koordinacija i saradnja od ključnog značaja za očuvanje stabilnosti", naveo je predsednik.

U Palati Srbija počeo sastanak Vučića i českog premijera Babiša