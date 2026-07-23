On je za zagrebačku N1 govorio o nezadovoljstvu, posebno malih i srednjih preduzetnika, zbog velikih nameta, a ako se nešto ne promeni ne isključuje proteste već u septembru.

"Napravili smo anketu na ostrvima i jadranskoj obali, u prvoj polovini jula prosečan pad prometa je između 20 i 40 posto, to je velik pad i normalno je da su ljudi nezadovoljni", rekao je Oreščanin govoreći o nezadovoljstvu vlasnika malih i srednjih .preduzetnika zbog povećanja nameta.

O nezadovoljstvu vlasnika ugostiteljskih i objekata za iznajmljivanje, zbog visokih cena, Oreščanin kaže da je došlo do zatvaranja i pečaćenja ugostiteljskih objekata od poreske inspekcije zbog neizdavanja fiskalnih računa i viška u blagajni od četiri do osam evra.

"Od juna dobijamo reakcije da je pritisak inspekcija cele godine strašan, ima inspekcija tri puta više nego ikada, traže dlaku u jajetu i kao da žele da onenoguće ljudima da rade. Ugostiteljski sektor na celom Jadranu užasno je revoltiran zbog toga. Ne znam šta je Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi i Državnom inspektoratu u glavama i šta time žele da naprave:, rekao je Oreščanin.

Istakao je i da ima jako puno reakcija paušalnih trgovaca koji će zatvoriti svoje radnje, kao i iznajmljivača.

"Biće puno ugostitelja koji će zatvarati objekte. Problem svakoj vlasti su ljudi koji su slobodni, nezavisni i nisu korumpirani i što je manje takvih ljudi, lakše je upravljati državom", rekao je Orešcanin gostujuci na zagrebačkoj N1.

Rekao je i da je nakon razgovora sa ministrom finansija Tomislavom Ćorićem predata peticija i zahtev da se odustane od povećanja nameta kao i da se pre bilo kakvkih promena napravi analiza učinka za male i srednje preduzetnike.

"Tražili smo i da, ako dođe do povećanja nameta, da se smanje drugi nameti kako se ukupno opterećenje građana i preduzetnika ne bi povećavalo. Iz Ministarstva smo krajem lipnja dobili odgovor, a taj odgovor je da su naši predlozi uzeti na razmatranje. Nemamo više informacija o tome. Očekujemo konačan predlog antiinflacijskih mera koji bi trebalo da krene u javno savetovanje", rekao je.

Ljudi su, ističe, jako iziritirani ovakvim postupcima i na to se nadovezalo još nekoliko drugih stvari.

"Pritisak da se krene s organizacijom protesta dosta je velik, realno je to očekivati u septembru ako ne bude bilo pozitivnih rezultata na naše zahteve. Naša je obveza iscrpiti mogućnosti što se tiče pregovora. Ako ti pregovori ne budu dali rezultate, sledeći korak je protest", rekao je Oreščanin.