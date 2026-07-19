Linta je za RTRS podsetio da je Opštinski prekršajni sud u Splitu pre nekoliko dana doneo profašističku i anticivilizacijsku presudu kojom su neoustaša i ratni komandant ustaške formacije HOS Marko Skejo i 12 njegovih sledbenika oslobođeni jer navodno nisu počinili čak ni prekršaj protiv javnog reda i mira u Kninu tokom proslave zločinačke akcije "Oluja".

Linta je rekao da su Skejo i njegove pristalice u Kninu pre četiri godine tokom proslave "Oluje" uzvikivali zvanični pozdrav ustaškog režima i genocidne Nezavisne Države Hrvatske "Za dom spremni".

Naveo je da to više ne predstavlja nikakvo iznenađenje.

"I u junu 2020. u Zagrebu sudije Visokog prekršajnog suda donele su skandaloznu presudu da glavni propagator ustaštva Marko Perković Tompson (hrvatski pevač koji veliča ustaštvo) uzvikivanjem ustaškog pozdrava "Za dom spremni" na početku srbomrzačke pesme 'Bojna Čavoglave' nije prekršio zakon.

Visoki prekršajni sud je presudom potvrdio nespornu činjenicu da hrvatsko pravosuđe aktivno doprinosi potpunoj rehabilitaciji ustaškog pokreta i genocidne Nezavisne države Hrvatske", naveo je Linta. Naglasio je da Srbija treba da učini nekoliko konkretnih mera.

"Treba raditi godišnje izveštaje o rehabilitaciji ustaštva, da prevodimo na više jezika i da šaljemo međunarodnim institucijama i svetskim medijima. U Hrvatskoj se krše ljudska i manjinska prava. Vrši se rehabilitacija fašističke i nacističke ideologije", naglasio je Linta.