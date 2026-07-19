Neimenovani izraelski bezbednosni izvor tvrdi da se vrhovni verski vođa Irana Modžtaba Hamnei ne nalazi u zemlji i da njegove poruke navodno sastavljaju pripadnici Revolucionarne garde.

Neimenovani izraelski bezbednosni izvor, na koji se poziva saudijska državna televizija Al-Hadat, tvrdi da se vrhovni verski vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei "ne nalazi u Iranu".

Modžtaba Hamnei, koji je imenovan za vrhovnog verskog lidera Irana nedugo nakon što je njegov otac poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara od tada komunicira isključivo putem pisanih saopštenja i nije se javno pojavljivao, prenosi Tajms of Izrael.