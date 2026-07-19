U požaru stana u Ulici Davora Zbiljskog u zagrebačkom Borovju život je izgubio muškarac, a dramatična intervencija trajala je tokom ranih jutarnjih časova.

Dojava o stepeništu ispunjenom dimom primljena je u 3:51, a požar je izbio u kuhinji stana na petom spratu i proširio se na kuhinjski nameštaj.

Vatrogasci su po dolasku gasili požar i istovremeno spasavali stanare zarobljene u zadimljenoj zgradi. Iz stepeništa i stanova evakuisano je ukupno sedam osoba - četiri žene i tri muškarca.

Dve osobe je zbog posledica udisanja dima preuzela Hitna medicinska pomoć, dok je iz stana izvučen muškarac kome, navodno, nije bilo spasa, a nezvanično se saznaje da je najverovatniji uzrok smrti gutanje dima, no konačan odgovor daće uviđaj i obdukcija.

U velikoj akciji spasavani su i kućni ljubimci: Vatrogasci su iz zadimljenih prostorija izvukli dve mačke i psa, a još jedna mačka je povređena u požaru, pa je na mesto događaja pozvana i ekipa Dumovca.

Stan površine oko 70 kvadratnih metara teško je stradao: Vatra je direktno zahvatila oko 30 kvadratnih metara prostora, dok je dodatnih 30 kvadratnih metara oštećeno zbog toplotnog isijavanja.

Nakon gašenja požara vatrogasci su pristupili oddimljavanju zgrade, a na mestu tragedije i dalje traje uviđaj koji bi trebalo da otkrije kako je došlo do izbijanja požara.

Tragedija je uznemirila stanovnike Borovja, a okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda još se utvrđuju.

(Zagreb info)