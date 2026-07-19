Tom prilikom istakao je koliko je novca i napora uloženo sa blokaderske strane kako bi se Srbija srušila, te je pozvao sve meštane na ujedinjenje.

-Mnogo novca biće uloženo u naše rušenje. Uzeli su nam sve ono što ste vi radili, sve suprotno zakonu. Mnogo novca je spolja ušlo da bi Srbija bila srušena. A mi kažemo, to su naša braća, sestre, pozivamo ih na razgovor, na dijalog. Mi hoćemo da budemo ujedinjeni, nećemo da se svađamo. Ali pre toga da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije i spolja i iznutra. Pozivam vas da onako kako ste to uvek činili - pomognete i pružite podršku, svom snagom i ljubavlju koju imate prema Srbiji da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, jer tada pobeđuje Srbija, ne jedna grupa ljudi - poručio je predsednik.