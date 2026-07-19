Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić patosirala je potpredsednicu SSP-a Mariniku Tepić, razotkrivši opasne i skrivene namere takozvane "Platforme za evropsku Srbiju".

Tepićeva je najavila letnji pohod i obilazak vojvođanskih gradova tokom avgusta, obećavajući građanima Pančeva, Zrenjanina, Subotice i Novog Sada navodnu "borbu protiv korupcije i normalan život".

Dok Marinika Tepić obilazi teren pod parolom borbe za poljoprivredu, pravdu i nekakav "brži put u EU", sa vrha države stiže kristalno jasno upozorenje o tome šta ti planovi zapravo znače za teritorijalni integritet Srbije:

Ana Brnabić je bez dlake na jeziku ogolila namere opozicionara i javno poručila celoj Srbiji: "Prva tačka Platforme za evropsku Srbiju – da su za Vojvodinu već rezervisali pozivni broj +384!"