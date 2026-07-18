Mnoge popularne destinacije uvele su strože propise kako bi se izborile sa posledicama masovnog turizma, a pojedini prekršaji kažnjavaju se stotinama, pa čak i desetinama hiljada evra.

Na udaru su turisti koji ostavljaju peškire kako bi rezervisali mesto na plaži, šetaju gradovima u kupaćim kostimima, prave buku ili krše pravila zaštite životne sredine. Među državama koje dosledno sprovode ove mere nalazi se i Hrvatska.

Kupaći kostim nije za gradske ulice

U Hrvatskoj je u istorijskim jezgrima Splita, Dubrovnika i Hvara zabranjeno šetati bez majice ili u kupaćem kostimu. Za takvo ponašanje predviđene su kazne do 150 evra, iako se u praksi one ne izriču često.

Slična pravila važe i u drugim mediteranskim destinacijama:

Sorento (Italija) , kazna do 500 evra.

, kazna do 500 evra. Albufeira (Portugal) , do 1.500 evra.

, do 1.500 evra. Barselona i Palma de Majorka (Španija) , oko 300 evra.

, oko 300 evra. Nica (Francuska), do 38 evra za hodanje u toplesu van plaže.

Zaboravite na ostavljanje peškira

Rezervisanje mesta na plaži ostavljanjem peškira ili ležaljki postalo je jedna od glavnih meta komunalnih službi.

Na brojnim plažama u Hrvatskoj komunalni redari uklanjaju ostavljene peškire, prostirke i ležaljke, koje završavaju u komunalnim skladištima. Njihovi vlasnici, osim što moraju da preuzmu svoje stvari, mogu da plate kaznu od 60 do 200 evra.

U španskom Kalpeu pravila su još preciznija. Zabranjeno je ostavljati peškire, ležaljke i suncobrane pre 9.30 časova, a prekršiocima preti kazna od 250 evra, uz zaplenu stvari.

Na čuvenoj plaži Pelosa na Sardiniji ispod peškira je obavezna zaštitna prostirka kako bi se sprečilo odnošenje peska. Kazna za nepoštovanje ovog pravila iznosi 100 evra.

Buka može da vas košta desetine hiljada evra

Jedna od najstrožih pravila uvedena su u Portugalu, gde je zabranjeno korišćenje prenosivih zvučnika koji ometaju ostale kupače.

Kazne za pojedince kreću se od 200 do 4.000 evra, dok organizovane grupe koje prekrše propise mogu biti kažnjene sa čak 36.000 evra.

Stroga pravila i u Grčkoj

Grčke vlasti odlučile su da zaštite prirodni izgled obale, pa su na više od 250 plaža zabranile postavljanje komercijalnih ležaljki i suncobrana.

Kazne za higijenu na plaži

Španski gradovi Vigo i Marbelja posebno strogo kažnjavaju narušavanje higijene. Mokrenje u moru ili na plaži može vas koštati čak 750 evra.

Istovremeno, na stotinama plaža u Francuskoj, Italiji i Španiji pušenje je potpuno zabranjeno.

Pravila za kućne ljubimce

Psi tokom vrhunca letnje sezone ne mogu na veliki broj hrvatskih plaža, naročito onih sa oznakom Plava zastava. Izuzeci postoje samo na pojedinim kupalištima ili u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

Neobično pravilo iz Francuske

Među najbizarnijim propisima u Evropi nalazi se zabrana dovođenja slonova na plažu u francuskom Granvilu. Pravilo je uvedeno još 2009. godine nakon što je putujući cirkus dozvolio slonovima kupanje u moru, a potom nije uklonio izmet koji su životinje ostavile na plaži.