Jagodina je danas na nogama. Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je ovaj grad u okviru velike posete pod sloganom "Srbija pobeđuje", a doček koji su mu priredili građani Pomoravlja pamtiće se dugo. Ogroman broj ljudi okupio se kako bi pružio apsolutnu podršku politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i pokazao celom svetu šta zaista znači "Ujedinjena Srbija".

Vučević je pred prepunim trgom poslao moćne poruke i naglasio da su predstojeći izbori od sudbonosnog značaja za budućnost države.

Obraćajući se okupljenom narodu koji ga je prekinuo gromoglasnim aplauzom, lider SNS-a je istakao da nema važnije stvari od odbrane otadžbine i njenog jedinstva.

- Izbori pred nama su veoma važni i izuzetno je bitno da svi ljudi razumeju njihov sudbonosni značaj. Srbija je iznad svih nas i mi moramo da je ujedinimo! - poručio je Vučević.

Vučević se bez dlake na jeziku osvrnuo i na one koji mesecima pokušavaju da lobkiraju i unište Srbiju, ogolivši njihove opasne namere do srži.

- Uništili su sve što su mogli! Pokušali su da naprave razdor u našim porodicama, da udalje decu iz škola... Hteli su da udari brat na brata. Ali nisu uspeli i neće uspeti, jer ćemo pobediti zajedno i ujedinjeni! Sačuvali smo Srbiju i to je ono što je najbitnije - jasan je bio predsednik SNS-a.

Za kraj svog istorijskog obraćanja u Jagodini, Vučević se duboko zahvalio ponosnom narodu Pomoravlja i poslao poruku koja je podigla celu Jagodinu na noge:

- Vidimo se u pobedama, idemo da ujedinimo Srbiju! Živela Jagodina, živela Srbija! - zagrmeo je Vučević, nakon čega je usledio višeminutni aplauz i ovacije okupljenih građana.