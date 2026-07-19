Kako saznajemo, uhapšeni G.D, koji se sumnjiči za jezive pretnje smrću upućene glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću, viđen je na svim protestima u društvu lidera opozicije iz DS-a, Đilasove stranke, Ponoševe stranke, ali i udarne pesnice napada na ovo tužilaštvo novinara Vuka Cvijića.

Zanimljivo je da je na društvenoj mreži Fcebook prijatelj i sa advokatom Čedomirom Kokanovićem, poznatim po najvulgarnijim psovkama i uvredama koje objavljuje na "X"-u.

G.D. uredno objavljuje fotografije sa protesta sa opozicionim političarima Draganom Đilasem i Marinikom Tepić, Srđanom Milivojevićem iz DS, Petrom Boškovićem iz Ponoševe stranke "Srce" itd.

Ovo navodi na zakljucak da on nije slučajno tvitovao pretnje smrću tužiocu i ministru pravde, već da je veoma aktivan ucesnik protesta spreman da ruši državu, a predstavnike zakonodavne vlasti bi, kako sam navodi, vešao i stavljao pred streljački stroj.

Svi opozicioni političari koje G.D. podržava stvorili su atmosferu linča u društvu zbog čega su ovakve gnusne pretnje smrću postale moguće i skoro svakodnevna pojava u javnosti.

Podsetimo, G.D. je uhapšen po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je na društvenoj mreži "X" uputio jezive pretnje smrću glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću.

Pretnje smrću uputio je nakon izmišljenog teksta i naslovne strane u listu "Danas" pod naslovom "Tužilac tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama".

U skandaloznoj objavi na "X"-u tužiocu i ministru pretio je ubistvom i to "vešanjem na Terazijama" "streljačkim strojem".

G.D. će najverovatnije odgovarati za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.