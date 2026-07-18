U istočnom delu Zagrebačke županije u Hrvatskoj juče popodne dogodila se teška tragedija u kojoj je život izgubilo jedno dete.

Kako je saopštila policija, nesreća se dogodila u neograđenom dvorištu porodične kuće, gde je dete, najverovatnije tokom igre, upalo u iskopanu jamu dimenzija oko 55 x 13 metara, ispunjenu vodom dubine približno jednog metra.

Dete je u vodi primetio član porodice koji je odmah pokušao da mu pomogne do dolaska ekipe Hitne pomoći, ali uprkos naporima lekara nije mu bilo spasa.

Policija je saopštila da je telo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

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