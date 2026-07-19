Policija je pronašla pištolj prilikom pretresa stana G. D. (1966), uhapšenog zbog sumnje da je na društvenoj mreži X uputio pretnje smrću glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. Kako saznaje Tanjug, on za pištolj ima dozvolu. Oružje mu je privremeno oduzeto. On je, kako se sumnja, pretnje smrću uputio tužiocu Stefanoviću i ministru pravde Vujiću nakon izmišljenog teksta i naslovne strane u listu "Danas" pod naslovom "Tužilac tražio da nasamo priča sa Bosketom, gostili se kiflicama".

U objavi na mreži X, tužiocu i ministru pretio je ubistvom i to "vešanjem na Terazijama" i streljačkim strojem". Stavlja mu se na teret krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Ranije danas, Tanjugu je u tužilaštvu potvrđeno da je po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, policija uhapsila G. D. (1966) jer je na društvenoj mreži X uputio jezive pretnje smrću glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. Stavlja mu se na teret krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

U POSEBNOJ VESTI pogledajte snimak hapšenja čoveka koji je uputio pretnje smrću glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću.