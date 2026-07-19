Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić patosirala je potpredsednicu SSP-a Mariniku Tepić, razotkrivši opasne i skrivene namere takozvane "Platforme za evropsku Srbiju".

Tepićeva je najavila letnji pohod i obilazak vojvođanskih gradova tokom avgusta, obećavajući građanima Pančeva, Zrenjanina, Subotice i Novog Sada navodnu "borbu protiv korupcije i normalan život".

Besna jer joj je Brnabićeva sasula istinu, Marinika je nastavila sa objavama na društvenoj mreži Iks.

Ipak, predsednica Narodne skupštine Srbije podsetila je narod na tvit Gorana Ješića u kom jasno priznaje da želi otcepljenje Vojvodine.

-Ostaviću samo ovu objavu Gorana Ješića iz njihove "Platforme za evropsku Srbiju" ovde, da se ljudi uvere u to kakva je politika Ðilasa, Ponoša, Ješića i ostalih iz te male, ali odabrane, ekipe - poručila je Brnabićeva.

