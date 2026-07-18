RHMZ je ranije izdao upozorenje za subotu 18. i nedelju 19. jul, uz aktiviranje više meteoalarma zbog opasnosti od jakih vremenskih nepogoda.

Kako navode meteorolozi, do kraja dana vreme će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz maksimalne temperature od 33 do 37 stepeni.

Međutim, tokom popodneva i večeri očekuje se razvoj oblačnosti koji će ponegde doneti kratkotrajnu kišu, pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i grad, kao i jak do olujni vetar.

- Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, uveče se očekuju prvo na zapadu Srbije, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok - saopštio je RHMZ.

Nevreme već pogodilo Hrvatsku

Snažno grmljavinsko nevreme danas je zahvatilo južni deo Zagreba, zbog čega je Hrvatski hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje.

Prema radarskim snimcima, veliki olujni sistem kreće se prema istoku i približava se granici sa Srbijom.

Meteorolozi upozoravaju da bi tokom večernjih sati isti sistem mogao da zahvati zapadne delove Srbije, a zatim da se tokom noći proširi i na ostale krajeve zemlje.

Građani u područjima koja budu zahvaćena nevremenom mogu očekivati jake pljuskove, grmljavinu, grad i olujne udare vetra. Nadležni savetuju oprez, posebno u večernjim satima i tokom noći.

Posle višednevnog toplotnog talasa sa temperaturama iznad 35 stepeni, preko regiona prolazi izražen hladni front koji donosi naglu promenu vremena i povećava rizik od lokalnih vremenskih nepogoda.

Izvor: RHMZ, DHMZ, Blic.