Naveo je da su ta istraživanja pokazala da su u decembru, 45 dana nakon pada nadstrešnice, SNS i SPS zajedno imali podršku od 48 odsto, dok su sve političke opcije koje su bile protiv vlasti imale između 45 i 45,5 odsto podrške, u trenutku kada su studentski protesti tek počinjali.

Zatim je usledila izjava koja je šokirala sve:

"Znači, ta nadstrešnica je već dala dodatne neke rezultate", rekao je Đilas u emisiji.

Đilas je dodao da je u međuvremenu nastala nova situacija sa studentsko-blokaderskom listom, odnosno listom koju će blokaderi predložiti, ali na kojoj neće biti studenata, kao i da postoji aktuelna situacija u opoziciji.

On je zaključio da, kada se svi ti faktori uzmu u obzir i uporede sa istraživanjima koja je njegova stranka sprovela, dobija se odnos o kojem je govorio.

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