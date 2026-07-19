Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona da hitno rasvetli napad na srpske povratnike u Sanskom Mostu i javnost obavesti o svim preduzetim merama.

Povodom ovog incidenta oglasio se i šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, koji je na društvenoj mreži X najoštrije osudio napad na Miku Davidovića i Željka Matića.

- Najoštrije osuđujem napad na srpske povratnike Miku Davidovića i Željka Matića. Posebno zabrinjava činjenica da su, prema svim dostupnim informacijama, oni napadnuti samo zato što su Srbi i što su odlučili da žive na svojim vekovnim ognjištima.

Ovakvi incidenti direktna su posledica antisrpske histerije koja se godinama podstiče u političkom Sarajevu, ali i u Zagrebu, Podgorici i Prištini, gde se Srbi predstavljaju kao dežurni krivci za sve probleme u regionu.

Uprkos brojnim pozivima predsednika Aleksandra Vučića na mir, razgovor i izgradnju prijateljskih odnosa između Srba i Bošnjaka, svedočimo odbijanju svakog dijaloga i upornom održavanju ratnog diskursa, iz kojeg pojedini ni danas nisu izašli, niti imaju nameru da to učine.

Sa druge strane, ovaj napad još jednom pokazuje kako pojedinci zamišljaju multietničku Bosnu i Hercegovinu, ali i zašto je Republika Srpska bila i ostala neophodna garancija opstanka, bezbednosti i ostvarivanja ljudskih prava srpskog naroda.

Očekujem od nadležnih organa da hitno kazne odgovorne, a Srbija će nastaviti da se zalaže za mir, saradnju i dobre odnose među narodima, jer je to jedini put ka stabilnoj budućnosti regiona - poručio je Jovanov.

O detaljima napada opširnije čitajte u POSEBNOJ VESTI.